JxCat i el PDECat es conjuren per tenir «una sola ànima» al Parlament

La llista de diputats electes per Barcelona ha quedat decantada a favor dels independents, però a Lleida, Girona i Tarragona el partit manté pes

Josep Rull i Jordi Turull, en roda de premsa Foto: Junts per Catalunya

L'equip de Junts per Catalunya, amb Elsa Artadi i els consellers Rull i Turull, al capdavant Foto: Adrià Costa

"Hem d'arribar a un pacte entre tots". Aquesta és una de les consignes que surt de les sales de màquines de Junts per Catalunya i del PDECat de cara a la gestió de la legislatura al Parlament. La llista de Carles Puigdemont ha obtingut 34 escons , dos menys que Ciutadans, però per poc més de 10.000 vots s'ha erigit en la més votada de l'independentisme per davant d'ERC.Ara es prepara per establir òrgans de direcció a la cambra catalana i per perfilar els dirigents que integraran el futur Govern que negociarà amb els republicans. Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, va destacar divendres passat que es treballa per tenir "una sola ànima" en la manera de funcionar, i és en aquest context que s'han desenvolupat les primeres converses entre tots els actors per aconseguir-ho.Segons un alt dirigent consultat, és el moment del "pragmatisme". "L'invent [Junts per Catalunya] ha funcionat gràcies a tots. Si volem seguir guanyant, ens hem de deixar de tonteries i sumar esforços de cara al futur", sosté el mateix responsable. A quines "tonteries" es refereix? Fonamentalment, a les tensions que han existit entre el PDECat i la llista derivades del congrés fundacional del partit. A la formació que lidera Artur Mas -que no ha intervingut en cap míting gran, com tampoc ho ha fet Pascal- predomina ara la sensació que el "gen convergent" s'ha imposat a ERC amb tot en contra, i es reivindiquen a l'hora de tenir pes en el grup parlamentari. "Hi ha d'haver gent de partit en llocs de responsabilitat, perquè això és mirar a llarg termini", manté un dirigent.En la nit electoral, el coordinador d'organització del partit, David Bonvehí, es va desplaçar fins a Brussel·les per seguir el recompte amb Puigdemont i membres de la candidatura -ara ja diputats electes- com Aurora Madaula i Francesc de Dalmases. L'endemà, divendres passat, va ser Eduard Pujol, número vuit per Barcelona i portaveu de la llista, qui va agafar un avió cap a Bèlgica.Fonts oficials assenyalen que la formació de la cúpula del grup parlamentari es farà "sense pressa". "Tot es farà amb diàleg i mantenint l'autonomia del grup parlamentari", assenyalen les mateixes fonts. Als responsables de la llista no va agradar gens que Pascal, en una entrevista al diari Ara , defensés que les grans decisions a la cambra catalana les prendria el PDECat, que és qui té els drets electorals de la llista del president. Junts per Catalunya no preveu dotar-se de personalitat jurídica pròpia.Si Puigdemont, com s'ha compromès, torna a Catalunya i se sotmet a la investidura -o bé ho fa de manera telemàtica, com proposava avui la seva candidatura tot i que les possibilitats són més aviat remotes-, tindrà gran pes en els posicionaments del grup parlamentari. Bona part de la llista l'ha dissenyada ell, especialment a Barcelona, on hi ha més pes dels independents que dels dirigents del PDECat. En canvi, a Girona, Tarragona, Lleida i Girona hi ha un pes proporcional més elevat dels diputats electes amb carnet. "Encara ha quedat prou equilibrat", destaquen a la direcció nacionalista. Està previst que el Parlament es constitueixi, com a molt tard, el 23 de gener, i els dos actors del grup majoritari de la cambra esperen tenir resolt molt abans el funcionament intern.Segons les fonts consultades per, l'aposta de la direcció del PDECat és que dins la cúpula del grup parlamentari hi hagi perfils com els de Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. Es tracta de tres consellers de l'actual Govern, però que tenen experiència a la cambra catalana i a l'Ajuntament de Barcelona. La seva situació judicial, probablement, els farà desistir de formar part de l'executiu que es formi a finals de gener, però tenen intenció de seguir com a diputats. Forn està empresonat a Estremera, però declara l'11 de gener i existeix la possibilitat que sigui posat en llibertat condicional pel jutge Pablo Llanera, del Tribunal Suprem.Un dels perfils que tindrà protagonisme durant la legislatura és el d'Eduard Pujol, així com també el d'Elsa Artadi. La directora de campanya, que es va donar de baixa del PDECat després d'abandonar la direcció per una qüestió d'incompatibilitats, tindria, segons diverses fonts consultades, opcions de formar part del Govern amb altes responsabilitats. S'apunta la possibilitat de la conselleria de la Presidència i d'exercir com a portaveu. En l'última legislatura va ser directora general de Coordinació Interdepartamental, càrrec de poca projecció pública però amb una gran rellevància interna, i forma part del cercle polític més íntim de Puigdemont Segons va explicar Pascal després de la reunió de la direcció executiva ampliada de divendres, el PDECat obre la porta a fer servir la marca Junts per Catalunya "en altres circumstàncies". Això vol dir, per exemple, que aquest nom es pot adaptar per a les eleccions municipals -amb cada municipi dins la marca, per exemple-, o bé que la formació acabi variant la seva denominació global. "Ara ja és una marca d'èxit", admeten a la direcció del partit. El PDECat és qui té registrat el nom i gestiona tots els recursos, també econòmics. "Convé no oblidar-ho", sostenen a la cúpula.La formació nacionalista celebra al juliol un congrés ordinari en el qual, segons el full de ruta de la direcció, no hi apareix cap tria de càrrecs. Es tracta d'una cita ideològica, en essència. La cúpula nacionalista es va renovar just abans de les eleccions amb la incorporació de Lluís Font -ara diputat electe-, l'exconsellera Meritxell Ruiz, l'exdiputada Montserrat Candini, Ferran Bel -representant al Congrés- i Maria Senserrich, que fins fa uns mesos ocupava un escó al Parlament. I amb aquesta alineació espera governar Pascal fins que se celebri un congrés de renovació de càrrecs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)