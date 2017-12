El Suprem interfereix en el nou Parlament: a qui afecta l'ampliació de la causa contra el procés?

Marta Rovira durant la nit electoral del 21-D. Foto: Josep Maria Montaner

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha ampliat aquest divendres la causa que instrueix contra el Govern i els líders sobiranistes . Els nous noms apareixen a l'informe entregat per la Guàrdia Civil i estarien dins el comitè estratègic que assenyalava el document 'EnfoCATs', considerat pel jutge com el full de ruta de l'independentisme.Ara, a partir de les eleccions del 21-D, s'obre una nova etapa en la política catalana. Un cop coneguda la llista dels 135 diputats electes per la ciutadania, ara cal constituir el Parlament de Catalunya -amb la seva respectiva presidència i els membres que formaran la mesa- i, posteriorment, proposar, escollir i investir un president de la Generalitat.El Tribunal Suprem ja va dotar de caràcter d'excepcionalitat la campanya electoral mantenint entre reixes de forma preventiva el cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras; el número 2 de la candidatura Junts per Catalunya, Jordi Sànchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; i el conseller Joaquim Forn. I el dia a dia de la constitució de la cambra catalana en la nova legislatura que neix a partir del 21-D, inevitablement, també mirarà de reüll els tribunals i estarà completament sotmesa als propers passos que Llarena esculli fer.Concretament, amb la recent ampliació de la causa, ja hi ha 19 diputats electes que formen part del llistat que el jutge del Tribunal Suprem té sobre la taula. A qui afecta, però, de forma concreta, l'ampliació de la investigació contra el procés català? Vuit de la llista del president, una desena d'ERC i un altre -Joan Josep Nuet- de Catalunya en Comú.A Junts per Catalunya es veuen afectats el president Carles Puigdemont, exiliat a Brussel·les; Jordi Sànchez, tancat a Soto del Real des de fa mes de dos mesos; Clara Ponsatí i Lluís Puig, els acompanyants del cap de l'executiu al cor d'Europa; Joaquim Forn, entre reixes a Estremera; Jordi Turull i Josep Rull, en llibertat sota fiança; i Lluís Guinó, exmembre de la Mesa del Parlament i també en llibertat sota fiança.Cal rascar fins al número set de la llista de Barcelona, on hi trobem Laura Borràs, per trobar el primer candidat que no estigui imputat. També hi ha Gemma Geis, vicerectora de l'Universitat de Girona i cap de llista en aquesta província; el professor Josep Maria Forné, cap de llista per Lleida; el periodista Eduard Pujol (8 per Barcelona), la historiadora Aurora Madaula (9) i la cap de campanya de Puigdemont, Elsa Artadi, número 10 per Barcelona.

A la llista republicana, tercera força en els comicis, cal comptabilitzar deu noms i cognoms afectats per la causa oberta: Oriol Junqueras, empresonat a Estremera; Marta Rovira, recent imputada; Raül Romeva, Carme Forcadell, Carles Mundó i Dolors Bassa, en llibertat sota fiança; Toni Comín i Meritxell Serret, fugits a Brussel·les; Josep Maria Jovè, mà dreta del vicepresident ; i Josep Lluís Salvadó, número tres d'ERC a Tarragona.



La resta de noms de la llista



La llista d'imputats es completa amb l'expresident Artur Mas; la dirigent de la CUP Anna Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; l'expresidenta del grup parlamentari de la CUP Mireia Boya; la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; els consellers cessats i exiliats Meritxell Borràs i Santi Vila, la resta de membres sobiranistes de la mesa (Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet; i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)