El revés del 21-D també erosiona Colau: els perills de la desfeta dels «comuns» a Barcelona

Ada Colau ha rebut un seriós toc d'atenció amb les eleccions del 21 de desembre. Han estat les primeres catalanes en les quals l'espai dels "comuns", que té en l'alcaldessa de Barcelona un dels seus principals actius, s'ha presentat en coalició –sota la marca de Catalunya en Comú-Podem-, però no n'ha sortit ben parat a la ciutat. I això que una de les cartes que ha explotat per aconseguir vots ha estat la promesa d'exportar les polítiques d'èxit de la capital catalana fins a la Generalitat. A la capital catalana ha obtingut poc més de 85.000 vots, i n'ha perdut uns 600 en relació als de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) del 2015. La desfeta dels "comuns" és un avís per a Colau. L'alcaldia de Barcelona és la joia de la corona de l'esquerra alternativa.Si tot va com està previst, o sigui que no es produeix cap repetició o avançament electoral, les pròximes eleccions seran les municipals del 2019. Els partits s'escuden sovint en el fet que cada cita a les urnes té la seva idiosincràsia, i que es fa difícil comparar uns comicis catalans amb unes municipals, però sí que poden marcar tendència. En aquest 21-D els "comuns" han quedat molt allunyats dels primers llocs. En els barris on han obtingut millor resultat han aconseguit el quart lloc, però en pocs han sobrepassat l'11% dels vots. De mitjana han esgarrapat un 9,3% de suports. A les municipals del 2015 Colau va vèncer amb un 25% dels vots.Aquestes eleccions han estat el primer test a les urnes després de l'expulsió del PSC del govern municipal. BComú ho va decidir en votació interna pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per a reprimir el procés català . El trencament es va fer efectiu aquest novembre, un mes i mig abans del 21-D, però els "comuns" no n'han tret cap rèdit electoral. El PSC, per la seva banda, ha guanyat en aquests comicis més de 31.000 vots en relació a les catalanes del 2015, i ha tret un total de 132.400, el 14,5%, situant-se en la quarta posició de mitjana, per darrere de Cs, ERC i Junts per Catalunya.Ciutadans és el partit que ha guanyat els comicis i també ha arrasat a Barcelona. Ha aconseguit prop de 219.000 vots i el 24% dels suports, 10 punts més que en les catalanes de fa dos anys. El partit taronja s'ha imposat en set dels deu districtes. Són els més benestants (Sarrià-Sant Gervasi i les Corts) i els més populars (Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó i Ciutat Vella). En el 2015 només havia guanyat a Nou Barris. La resta se'ls han quedat entre Junts per Catalunya (l'Eixample i Gràcia) i ERC (Sants-Montjuïc). Dels 73 barris, a la meitat (36) ha vençut Cs, mentre que fa dos anys ho va fer en 15 . A la resta havia guanyat Junts pel Sí, la coalició que formaven el PDECat i ERC. Ara els 37 on no s'ha imposat Ciutadans se'ls han repartit entre els republicans (24) i Junts per Catalunya (13). En aquest context, els "comuns" només han aconseguit ser quarta força al districte de Nou Barris i a gairebé una vintena de barris, però ha caigut a sisena en els sis més benestants. El nombre de vots que han registrat és gairebé el mateix que en el 2015 malgrat l'augment de la participació, però no a tota la ciutat s'han comportat igual.Als districtes més benestants han pujat lleugerament i a la resta han baixat. En concret, Catalunya en Comú-Podem ha perdut suports a Nou Barris –gairebé 2.000 vots, quedant-se en menys de 10.000-, i també a Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. En canvi, ha pujat una mica a l'Eixample, Gràcia, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. En el barri que ha tret un millor percentatge ha estat a la Clota –al districte d'Horta-, amb un 15% dels sufragis, i en el que menys, Pedralbes –a les Corts-, amb un 2,2%.En suma, el mapa de Barcelona aquest 21-D ha quedat de la següent manera: després de Ciutadans, el partit que ha tret més vots a tota la ciutat ha estat ERC, amb el 20,9% –191.226 sufragis-. L'han seguit Junts per Catalunya, amb el 19,5% –178.880-, i després el PSC i Catalunya en Comú-Podem. En sisena posició s'ha situat la CUP, que ha tingut un 5,3% de vots –48.360- i en setena el PP, amb el 5% i 46.044. Aquestes xifres poden variar lleugerament perquè són amb el 99,76% escrutat: encara falta el recompte d'un parell de meses.

