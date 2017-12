Lluita, revolució i pensament: 10 llibres per regalar en temps convulsos

Per a militants compromesos en l'alta literatura

Per a lliurepensadors de gran capacitat revolucionària

Per a lectors meditatius i d'ànima silenciosa

Per a educadors amb fonament i inquietuds

Per a pensadors al marge del relat oficial del procés

Agustí Pons al seu estudi barceloní Foto: Esteve Plantada

Per a revolucionaris i artistes de paladar fi

Per a angoixats crònics (que n'hi ha, i molts)

Per a muntanyencs amants de la filosofia i la vida

Per a filòsofs amb fonament "pop"

Per a revolucionaris incendiaris i d'alta volada

Joan Brossa Foto: Creative Commons

Aquestes festes de Nadal arriben després d'unes eleccions i de mesos agitats, amb detencions, exilis i presons. Temps que han estat de mobilitzacions i crides, de lluita i compromís. Per això, des deet volem oferir una selecció molt especial de llibres per regalar: una llista que vol defugir la ficció, les trames ben ordides, l'imprevisible, per apropar-nos més que mai a la realitat i el pensament. Una tria adient pels temps que vivim, dignes de les millors revolucions.Mai un llibre de cartes –concretament, 569– havia estat tan il·luminador, fascinant, potent i clarificador de moltes coses, pel que fa a la bona literatura, tant com pel que fa al país o al ressorts que ens fan ser qui som. El llibre recull 23 anys de correspondència entre Mercè Rodoreda i Joan Sales, entre una escriptora exiliada i un editor retornat que volen arribar a construir, en l’única llengua que conreen, una literatura ambiciosa. Una esplèndida novel·la epistolar i la mostra d'un talent enorme, multiplicat en cada paraula, en cada lluita.Lluís Solà és un dels grans poetes catalans vius. També és un far moral. Després de recollir el Premi Lletra d'Or per la seva gegantina Poesia completa –un dels imperdibles de la literatura catalana recent–, aquest volum intenta continuar el diàleg que pensadors, poetes, artistes, homes de ciència, religiosos, pares i mares, fills i filles, homes i dones de totes les èpoques. Elaborat durant més de quinze anys, l'autor no pretén fixar respostes. Però sí obrir la ment de lectors i posar la seva inquietud al nivell dels grans clàssics."L'aventura d'aïllar-se del món", resa el subtítol d'aquest llibre bonic, petit i blanc, que demostra que el silenci i el minimalisme viuen una època daurada, propera al mainstream intel·lectual, si és que se'n pot dir així. El fet és que vivim en un temps on el soroll s'ha convertit en la norma. Potser per això són més necessaris que mai llibres com aquest assaig narratiu, il·lustrat amb fotografies de diversos artistes, on l’autor es planteja tres qüestions: què és el silenci?, on el podem trobar?, per què és més important ara que mai?Creus que l'educació és el pilar fonamental d'una societat? Que calen nens i nenes lliures, formats i madurs? Fart de les acusacions d'adoctrinament? Aquí tens el teu llibre, amb subtítol que ho diu ben clar: "33 estratègies per aconseguir més felicitat a les aules". L'any 2001, Finlàndia va sorprendre el món quan els seus alumnes van aconseguir els millors resultats a les proves del PISA –que avaluen les habilitats en matemàtiques, ciències i comprensió lectora dels alumnes de 15 anys–. Amb la idea de descobrir els secrets de l'èxit, Tim Walker va anar a viure a Hèlsinki i va començar a treballar en una escola pública, amb nens de cinquè de primària.Una petita joia d'una petita col·lecció de grans idees. La nova etapa d'aquesta col·lecció mítica ha tornat recentment amb força, amb títols de Marina Garcés o Claudio Magris. Tots molt recomanables i de lectura rapidíssima (són realment breus, de disseny atractiu i modern). En el cas del darrer volum, Jordi Amat relata com "el fracàs d’una operació política de gran envergadura –la reforma de l’Estatut– ha desembocat en la crisi institucional més profunda des de la Transició". Una lectura per estar-hi d'acord o dissentir-hi, però sempre il·luminadora.Aquest any havia de ser el de la commemoració del centenari de la Revolució d'Octubre. Però l'octubre català ha estat prou agitat com haver passat de puntetes per un dels fets –potser "el" fet– que més ha canviat el món i ens l'ha presentat tal com és avui. Un dels episodis més importants de la història de la humanitat, abordat per Agustí Pons des d'un punt de vista diferent i arriscat, just quan, en ple 1917, Lenin, Joyce i Tzara coincideixen a Zuric i protagonitzen les tres revolucions europees del segle XX: la política, la literària i l’artística.El segell d'assaig de Raig Verd continua apropant-nos propostes contundents, arriscades i amb molt de suc. Aquest n'és un bon exemple, i no deixa indiferent: el creixement de les dretes populistes, la necessitat o dependència de les xarxes socials, la vigilància permanent "per la seva seguretat" o l’estat del benestar com a aspiració són alguns dels temes dels quals parteix el llibre, per així entreveure com es polititza el desassossec. L’art i els processos creatius com a instrument per canalitzar el malestar.Edicions Sidillà és una editorial ben singular, de disseny acurat i "orgànic", que tracta bé els seus llibres i els seus lectors. Publica poc, i amb encert. Un dels casos més fascinants de l'any és aquesta petita obra, La muntanya viva, que arriba en traducció catalana amb pròleg de Núria Picas i Robert Macfarlane. Segons The Guardian, "el millor llibre escrit mai sobre la natura i el paisatge a la Gran Bretanya". Segons la traductora, Aurora Ballester, "el llibre que m’ha canviat la manera de pujar a la muntanya i de gaudir-ne". Escrit durant la Segona Guerra Mundial, tota una obra mestra sobre la natura i el paisatge. I un preciós cant a la vida.Un dels llibres més influents de la crítica cultural moderna, que arriba en català en la traducció de Cristina Mora i el pròleg de Xavier Antich. És una meravella de la prosa, de l'enginy, de la filosofia, de la mirada moderna i de la cultura contemporània. Un llibre sobre la cultura de masses, vista per Roland Barthes. Està format per articles breus que parlen de l’striptease, el plàstic, el cinema, Charles Chaplin i els marcians, o el matrimoni, entre molts d’altres. I també és la invenció d’una nova crítica de la ideologia.L'editorial recupera dos llibres inèdits (Gual permanent i Mapa de lluites), que llegits amb ulls de l'any 2017 fan feredat. Són autènticament esglaiadors. Una revelació, una agitació política, una manera de fer la revolució. L'editorial :Rata_ ha recuperat dues obres escrites en plena època de la transició (anys 70 i 80), però que mantenen l’actualitat i la vigència que determinen la bona poesia. Aquella que, per molt temps que passi, encara diu coses.

