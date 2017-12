Albiol intentarà gestionar el rol residual del PP al Parlament

Mariano Rajoy valora els resultats del 21-D des de La Moncloa Foto: PP

El PP s'ha convertit en un partit residual a Catalunya. Amb només tres diputats i un 4,24% dels vots, els de Xavier García Albiol han de gestionar una nova realitat: la de ser l'última força al Parlament i la menys decisiva, per darrere la CUP. Un càstig electoral en tota regla que, per fer servir els mateixos termes que el candidat popular , suposa un "descrèdit" per al govern espanyol, Mariano Rajoy, i el 155.L'esfondrament de dijous va ser especialment fort a la demarcació de Girona, on la llista que encapçalava Maria Àngels Olmedo, substituta d'Enric Millo, va obtenir un ínfim 2,83% del vot. A Lleida i Tarragona s'han quedat en un 4,5% que no ha servit per obtenir cap escó. Entre els populars catalans, cou especialment que l'eloqüent Alejandro Fernández hagi quedat fora del Parlament.A nivell territorial, els resultats demostren que els populars ni tan sols s'han salvat a les grans ciutats catalanes. Als deu municipis més poblats, s'han situat entre el 3% del vot i el 6% amb l'excepció de Badalona, on el PP ha registrat un 8%. Tot i això, la xifra al feu d'Albiol no deixa de ser una patacada, ja que, en les eleccions catalanes del 2015 els populars només hi van obtenir un 22%.L'endemà de les eleccions, el discurs que agafa cos entre els populars catalans és que la culpa de l'esfondrament ha estat de Cs. Albiol ja va apuntar la mateixa nit electoral cap a un "fracàs" dels que estaven apel·lant "al vot útil", en referència a la candidatura d'Inés Arrimadas, arran de la impossibilitat de sumar una majoria alternativa a l'independentisme". I aquest divendres, la línia contra el partit taronja s'ha consolidat. "Avui els resultats serien diferents si no hi hagués hagut aquest esforç de Ciutadans i companyia per enfonsar el PP per guanyar, enlloc de sumar", ha manifestat el president del PP a Catalunya a través de Twitter. Malgrat que Albiol queda debilitat com a candidat, no s'albira la seva dimissió en el curt termini. Des de Madrid, ha expressat que "més enllà de la comoditat personal" que suposaria deixar el càrrec, ha de "donar la cara" per la seva formació i evitar deixar-la en una "situació delicada". Devia fer broma quan en una conversa informal amb la premsa va assegurar que "marxaria del país" si obtenia tres escons. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció.A pesar del daltabaix, Rajoy ha mostrat certa impassibilitat en la seva compareixença des de La Moncloa. Ha fet declaracions després de la reunió del comitè executiu del PP a la seu del carrer Gènova de Madrid, amb l'assistència d'Albiol. Ha admès que no és el resultat que hauria desitjat, que el "canvi" no ha tingut escons suficients i que el partit no esta precisament content.Ara bé, ha descartat qualsevol avançament electoral i no ha concretat cap proposta reformista, allunyant qualsevol modificació de la Constitució. La seva recepta no és altra que l'immobilisme i la manca de reconeixement cap a la realitat catalana. Ha ofert diàleg dins la llei amb el Govern que es formi i, acte seguit, ha descartat seure en una taula amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Jo només haig de seure a parlar amb qui ha guanyat les eleccions, que és la senyora Inés Arrimadas", ha declarat. No ha aclarit de què parlaran.

