Multa de 7.200 euros per a Santiago Espot per la xiulada a l'himne espanyol a la final de Copa

Santiago Espot, al judici a l'Audiència Nacional Foto: ACN

El jutge de l'Audiència Nacional ha condemnat el president de l'entitat Catalunya Acció , Santiago Espot, a una pena de dotze mesos de multa, amb una quota diària de 20 euros, de manera que haurà de pagar 7.200 euros per un delicte d'injúries a la Corona i un altre d'ultratges a Espanya pel qual va ser jutjat fa deu dies . El jutge Vázquez Honurubia ha considerat Espot com a promotor de la xiulada a l'himne espanyol durant la final de la Copa del Rei del 2015 i veu "innecessari menysprear la figura del Rei" per reivindicar la independència. El magistrat ha determinat que el manifest que l'entitat presidida per l'acusat va penjar a la xarxa social Facebook per proposar la aquesta actuació no està emparat pel dret a la llibertat d'expressió.La sentència no és ferma i Espot té 10 dies per presentar recurs davant la sala del penal de l'Audiència Nacional. En cas d'impagament, el jutge decreta un dia de presó per cada dues quotes que es deixessin d'abonar.El jutge Vázquez Honrubia considera provat que l'acusat va executar un pla "preconcebut i planificat per ell mateix amb el deliberat i ferm propòsit d'ofendre i menysprear el cap de l'estat espanyol i l'himne nacional pel que tots dos representen com a símbols pels sentiments col•lectius identificats amb la nació espanyola". El magistrat assenyala que el 28 de maig del 2015 l'entitat 'Catalunya Acció' va publicar el manifest "per la xiulada a l'Himne espanyol i al Rei Felip de Borbó". En aquest comunicat, es convocava a una xiulada durant el transcurs de la final de la Copa entre el FC Barcelona i l'Athletic de Bilbao "com una ocasió immillorable per manifestar una vegada més que volem deixar de ser súbdits del regne d'Espanya per convertir-nos únicament en ciutadans d'una Catalunya independent", tal com recull l'escrit judicial.En aquest sentit, el jutge considera que "si del que es tractava era d'expressar la idea d'aconseguir la independència de Catalunya per aconseguir la finalitat d'independència era innecessari menysprear el Rei, símbol de la unitat d'Espanya constitucional i procurar la seva humiliació pública". "Es perseguia insultar i menystenir, amb l'afegit de la desmesura en l'acció, ja que el partit era retransmès a tota la nació espanyola i fins i tot fora de les nostres fronteres", assenyala el jutge, qui recorda que el Rei assumeix la més alta representació de l'estat espanyol en les relacions internacionals.El jutge rebutja que la xiulada pugui estar emparada pel dret a la llibertat d'expressió. La sentència destaca el tractament especial que dona el Codi Penal a les injúries a la Corona, que en lloc d'incloure's dins l'apartat de delictes contra l'honor, es regulen pel títol dels delictes contra la Constitució. Així, no es considera un delicte privat sinó "un delicte de naturalesa pública perquè el que es protegeix no és la dignitat personal sinó la pròpia estabilitat del sistema" constitucional.

