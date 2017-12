El TC tomba la indemnització de 1.300 milions al projecte Castor

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat nul·la per unanimitat la indemnització de 1.350,7 milions d'euros al projecte Castor. Els magistrats han estimat parcialment els recursos presentats per la Generalitat i el Parlament de Catalunya i pel grup parlamentari socialista al Congrés contra la decisió del govern espanyol de posar en "hibernació" les instal·lacions d'emmagatzematge subterrani de gas "Castor" i el pagament de la compensació econòmica a l'empresa Escal UGS, S.L.El TC considera que no es van donar les raons d'urgència i necessitat que la Constitució exigeix ​​al govern espanyol per legislar per decret-llei ni pel que fa al pagament de la indemnització i al càrrec de la mateixa a Enagás Transport S.A.U. ni respecte de la concessió a esta última del dret de cobrament del sistema gasista. Per contra, avala la constitucionalitat dels preceptes que regulen la "hibernació" de les instal·lacions i la atribució de la seua administració a una nova empresa. Ha estat ponent de la resolució el Magistrat Juan Antonio Xiol.La Generalitat va presentar el recurs davant la "la falta de justificació i proporcionalitat de la singularitat de la regulació establerta" de la norma, en la qual no es percebia, a més, "concurrència d'una extraordinària urgència", segons va anunciar en el seu dia el conseller de Presidència, Francesc Homs. Per al Govern català, la resolució de la concessió d'indemnització al magatzem Castor amb un reial decret llei implantava un règim singular i diferent del que resultaria de l'aplicació de la legislació general vigent, "la qual cosa vulnera la prohibició constitucional de la desigualtat arbitrària i dificulta el control de la garantia dels drets i interessos afectats per part de la Justícia", va defensar aleshores el conseller.Pel que fa al presentat pel Parlament -amb el vot en contra del PP- al·legava amb el decret d'indemnització s'havien excedit els límits constitucionals i vulnerava el dret a la tutela judicial efectiva.La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres Sénia, contrària al projecte, sempre ha defensat que la indemnització a Escal UGS per part de l’Estat espanyol ha estat en realitat una ajuda d’estat encoberta, que a més es va "camuflar" a través d’una empresa intermèdia (Enagàs) per evitar el control comunitari. De fet així ho van defensar els portaveus de la Plataforma davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu a Brussel.les. Davant d’això havien demanat l’obertura d’un procediment d’investigació i sanció per part de la Comissió Europea al Regne d’Espanya per la concessió d’ajut d’estat que prohibida per la normativa comunitària.

