Rajoy rebutja reunir-se amb Puigdemont i limita el diàleg a respectar «l'imperi de la llei»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no té cap oferta per a Catalunya més enllà d'oferir "diàleg" només si el pròxim Govern se "sotmet a l'imperi de la llei". En una compareixença en què ha reconegut tímidament la patacada del PP, que s'aboca a la irrellevància amb només tres diputats a Catalunya, el president espanyol s'ha vist abocat a acatar el resultat d'unes eleccions que ell mateix havia convocat com un plebiscit a l'aplicació del 155. "Aquells que volíem el canvi no hem aconseguit els escons suficients", ha dit Rajoy amb resignació. Amb tot, ha insistit que el seu govern es manté fort i que no està disposat a avançar les eleccions a Espanya.Tot i que ha afirmat que tot allò que li passi al PP "ho assumeix com a propi" i que com a partit no estan "contents", s'ha refugiat en la "pèrdua de suport" en vots i en escons que ha patit l'independentisme, ha assegurat, des de l'any 2012 fins a quedar-se en 70 diputats. En tot cas, si una cosa deixa clar els resultats, ha dit Rajoy, és que "ningú pot parlar en nom de Catalunya" perquè aquesta és "plural" i, per tant, cal "respectar-la i cuidar-la". Com? El president espanyol només ha parlat de posar "fi a la radicalitat" i del respecte a la llei. Ni tan sols ha contemplat una reforma de la Constitució -buc insígnia dels socialistes- si no es té un objectiu majoritari clar.No deixa de ser una paradoxa que Rajoy hagi ofert diàleg "constructiu i realista" a Catalunya però, a la vegada, hagi tancat la porta a seure a parlar amb Carles Puigdemont, que aquest divendres ha demanat ja una reunió sense condicions prèvies i "amb garanties" amb el president espanyol fora d'Espanya. "Jo només haig de seure a parlar amb qui ha guanyat les eleccions, que és la senyora Arrimadas", ha deixat anar ras i curt tot obviant que Ciutadans no compta amb prou suports per assumir la presidència de la Generalitat. Sobre la situació processal de Puigdemont i altres candidats, ha insistit que el seu futur està en mans de la justícia i que, per tant, no depèn dels resultats del 21-D. "Faré un esforç de diàleg, però també perquè la llei es compleixi. No acceptaré que ningú se salti la Constitució espanyola", ha sentenciat.Rajoy s'ha refermat en l'aplicació del 155 i ha insistit que només des del "respecte a la llei" es generarà seguretat i certesa al país. Preguntat per si interpreta com un fracàs que les formacions que van donar suport a la suspensió de l'autonomia s'hagin quedat en minoria, ha defensat que s'ha aplicat de "forma intel·ligent" i que el seu objectiu no era aconseguir un "grapat de vots". Ha recordat, a més, que la seva vigència es mantindrà fins que hi hagi un nou govern.

