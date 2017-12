Barnasants torna a reunir compromís i cançó en l'edició «més complicada»

Maria del Mar Bonet, en la manifestació massiva per reclamar l'alliberament dels Jordis Foto: Adrià Costa

Argentina, país convidat Argentina és aquest 2018 el país convidat del Barnasants, després de que fa dos anys s'estrenés aquesta faceta amb un focus de programació centrat en Veneçuela. En total, s'han programat 13 concerts d'artistes del país: Lucio Mantel, Madretierra, Sandra Rehder, Juan Pedro Dolce, Jeanine Martín, Ana Archetti, Rodrigo Carazo, Paula Neder, Sebastián Garay, Liliana Herrero, Mato Ruíz, Clara Cantore i Gabo & Colectivo Marcapiel.



El certamen ha explicat que han escollit Argentina com a país convidat perquè és un dels països "impulsors de la nova cançó llatinoamericana", on Atahualpa Yupanqui, cantautor, guitarrista, poeta i escriptor argentí, va ser una de les grans figures de la cançó del continent. 110 anys després del seu naixement, Barnasants ha volgut fer un reconeixement a l'artista i a tota la cultura argentina. Pel que fa a la resta de l'Amèrica Llatina, al llarg del festival es podran veure els concerts, entre d’altres, de La Malinche (Mèxic) i Marta Gómez (Colòmbia).

Pere Camps, director del Barnasants , mai no ha amagat el seu compromís per la lluita, per la reivindicació i per les llibertats dels pobles. I que la música és un dels millors vehicles per fer aquesta crida visible i popular. Com no podia ser d'altra manera, i després de l'agitació viscuda els darrers mesos, ha assegurat que fer la programació d'enguany "ha estat molt complicat –ha afirmat–. Ni em centrava, ni em concentrava, perquè la situació del país m'afecta i m'afecta la seva ocupació política, jurídica i econòmica". Una manera de viure que afecta de manera directa un festival tan compromès com el Barnasants.Aquest 2018, el pes polític torna a ser ben present en les diverses opcions artístiques i en l'ànima d'un cicle viu i compromès, de principi a fi. La italiana Giovana Marini, un tribut a Ramon Muntaner i Manuel de Pedrolo, tres concerts de Maria del Mar Bonet, un d'ells a Cuba, o l'homenatge a Vázquez Montalbán, seran alguns dels plats forts del Barnasants 2018. L'empordanès Joanjo Bosk inaugurarà el certamen el 26 de gener al Teatre Joventut de l'Hospitalet en una edició que comptarà amb Argentina com a país convidat.Any d'homenatges i efemèrides, el Barnasants ha volgut destacar l'artista Atahualpa Yupanqui, 110 anys després del seu naixement. I, també, ha volgut tenir un record per Manuel Vázquez Montalbán, tot coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort. "El trobo a faltar molt, necessitava llegir les seves cròniques i reflexions", ha apuntat Camps, que també ha destacat que ha escollit uns versos de Montalbán pel cartell del festival. Segons Camps, són definitoris de l'actual situació: "Inútil cosmonauta el que contempla estrelles para no ver las ratas".Una de les novetats d'aquest any és que el Barnasants no té producció pròpia per a la inauguració. Això ha fet que l'aposta sigui obrir el festival amb un autor emergent per ajudar a difondre'n les virtuts. L'escollit ha estat Joanjo Bosk –"un dels grans dels emergents i serà una referència clara en un futur immediat", segons Camps–, que presentarà el seu àlbum Camí d’aigua. El Teatre Joventut de l'Hospitalet acollirà, el proper 26 de gener, el concert del cantant empordanès, que presentarà en directe un intens treball de cançons pròpies.Deixant de banda les noves troballes i apostes, el concert més destacat de l'edició 2018 serà el de la italiana Giovana Marini , un dels grans referents de la cançó social italiana, com ha recalcat Camps. S'ha dedicat a recollir al tradició oral de cant social i les classes populars i dels treballadors, ha recalcat. La cantant actuarà amb el Quartetto urbano i cantants de la coral Inni e Canti di Lotta. Segons el festival, Marini, de família de músics, va descobrir el cant social i la història cantada a principis dels 60, al costat d’intel·lectuals com Pier Paolo Pasolini o Italo Calvino.El Barnasants 2018 servirà també per reivindicar Ramon Muntaner, una figura imprescindible per conèixer la nova cançó. "No és massa conegut, però té uns discs impressionants", subratlla Camps. "Retirat dels escenaris des de fa molt anys, Muntaner ha estat un dels grans artistes de la cançó del país, conjuntament amb Joan Isaac, Marina Rossell i el grup Coses, va formar part de l'anomenada Novíssima Cançó", rebla el director. Trenta anys després d'haver abandonat la seva carrera musical, les seves cançons tornaran a sonar en un concert antològic al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat, interpretades per cantants de diferents generacions com Gemma Humet, Sívlia Comes, o Roger Mas.Pedrolo també serà un dels grans noms del 2018, coincidint amb l'Any Pedrolo. Cesk Freixas, per encàrrec del festival, realitzarà un homenatge a l'autor en l'any que se celebren cent anys del seu naixement. Dins la programació d'artistes Catalans també destaquen els tres concerts que Maria del Mar Bonet realitzarà en l'edició d'enguany, el primer a Castelldefels on Bonet, acompanyada de Borja Penalba, clourà la gira de celebració de l'aniversari dels seus 50 anys sobre els escenaris. Més endavant, la cantant mallorquina presentarà el seu nou disc, Ultramar, a L'Atlàntida de Vic, i, per últim, viatjarà a Cuba, al mes de maig.

