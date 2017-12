Sánchez ja es presenta com la solució: «El PP no pot ser un partit gran si és una anècdota a Catalunya»

Ramon Espadaler valora els resultats del 21-D. Foto: Jordi Bes

Sánchez i Iceta han presidit la reunió sobre els resultats del 21-D. Foto: ACN

Matí de reunions per valorar els resultats electorals del PSC: dels socialistes, d'ells amb el PSOE, amb Units per Avançar –la formació sorgida d'exdirigents d'Unió que s'ha presentat al 21-D amb el PSC-, i interna d'aquest partit. En roda de premsa, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprofitat per presentar-se com la solució al procés català a Espanya davant Mariano Rajoy, al qual ha advertit del fet que "no es pot ser un partit gran a nivell nacional si s'és una anècdota electoral a Catalunya".Sánchez ha assegurat que la majoria independentista a les urnes no és conseqüència de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que ha tornat a defensar per "constitucional i legítim", sinó que n'ha responsabilitzat a Rajoy perquè ha mirat durant 10 anys "cap a un altre costat" i ha governat sense presentar cap alternativa. "L'independentisme només se'l podrà derrotar si des d'Espanya es constitueix un projecte de regeneració nacional basat en polítiques des de l'esquerra", ha reivindicat referint-se al PSOE.En opinió de Sánchez, els socialistes són els únics capaços de "vertebrar" Espanya, perquè té una presència "notable" en tots els territoris, i ho ha contraposat al PP, que a Catalunya "té menys suports que una força antisistema". També ha reclamat al president de la Generalitat a l'exili i candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que cal governar pel 100% i no pel 47%. "Si alguna cosa funciona a Espanya és la Constitució, l'Estatut i la democràcia, no la unilateralitat", ha subratllat.El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, i Sánchez han admès que esperaven un resultat electoral millor: els socialistes han obtingut 17 escons, un més dels que tenien fins ara . S'esperaven entre 21 i 23 com a mínim. El primer secretari del PSOE creu, malgrat tot, que han "avançat", però els dos han discrepat del paper que ha tingut Ciutadans per a les seves expectatives electorals. Mentre que Sánchez creu que la formació taronja és "un partit conservador que no està competint a l'esquerra", Iceta sí que hi veu vinculació directa.En concret, opina que han estat incapaços de generar "prou confiança entre els sectors populars no independentistes", vot que s'ha disputat amb Ciutadans. A més, ha incidit en el fet que han acusat la situació "d'excepcionalitat" de la política catalana, molt marcada pels blocs unionista i independentista, i ha remarcat que la tercera via que propugnen els socialistes no és vista encara com una solució "capaç de superar" la polarització.Iceta ha destacat que ara cal veure què pensen fer els partits sobiranistes amb la majoria d'escons, i els ha exigit que abandonin actuacions que "debiliten" la societat catalana i canviïn de rumb. Ha concretat que el PSC se situarà a l'oposició i que no donarà suport a la investidura d'un govern independentista, però no descarta tancar acords sobre polítiques concretes en un futur.Sánchez i Iceta han passat de puntetes sobre l'ampliació de la causa per rebel·lió contra Artur Mas, Marta Rovira, Mireia Boya i Anna Gabriel , i han dit que respecten les decisions judicials i que cal deixar treballar a la justícia. Això sí, el també primer secretari del PSC ha afegit que "la solució ha de ser política".Units per Avançar ha estat el primer a fer la seva primera valoració. Ha admès que no han obtingut el resultat esperat, i que "ha crescut de manera insuficient" la tercera via d'ordre que representen . Segons Ramon Espadaler, que anava de número 3 d'Iceta, d'aquests comicis es desprèn que "ni la unilateralitat ni el 155 ens porten enlloc", i ha reclamat als governs català i espanyol abordar la qüestió catalana amb "bilateralitat".Espadaler considera que l'independentisme no pot seguir el camí de la unilateralitat després de no haver obtingut ni el 50% dels vots, i que el govern espanyol ha d'abandonar "l'actitud passiva" i la judicialització del procés català. En aquesta línia, ha advertit del fet que "no és una bona notícia" l'ampliació de la causa per rebel·lió contra Mas, Rovira, Boya i Gabriel , perquè "s'ha d'afrontar el problema des de la política".La candidatura que encapçalava Iceta ha obtingut 17 diputats, un més dels que fins ara tenien els socialistes en solitari. Ha crescut en uns 79.000 vots, i no ha capitalitzat ni els 103.000 que Unió va treure a les eleccions del 27-S del 2015. Espadaler ha considerat que han acusat la divisió entre blocs, però confia que podran fer de pont com aspiraven malgrat els resultats. "Hi ha marge per fer política", ha defensat.En tot cas, ha evitat aprofundir més en les causes que els ha dut a aquest resultat, i no ha volgut entrar en si la presència a la campanya de l'exministre socialista Josep Borrell pot haver tingut algun efecte en les expectatives electorals de la candidatura liderada pel PSC. Borrell ha tingut intervencions els darrers dies com que primer cal "desinfectar" per després cosir les ferides . "Hem fet una campanya molt en positiu", s'ha limitat a dir Espadaler.

