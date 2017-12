Rovira reclama a Rajoy que negociï i aposta per intentar restituir «el Govern legítim»

Marta Rovira, valorant els resultats del 21-D, aquest divendres. Foto: ACN

ERC ha tornat a celebrar aquest divendres la victòria independentista el 21-D i ha insistit, tal com va fer la nit electoral en línia amb Carles Puigdemont , que Mariano Rajoy hauria d'asseure's a negociar la implementació del mandat democràtic que se'n deriva. Així mateix, arran del fet que Junts per Catalunya s'ha erigit com la primera força sobiranista, ha admès que la ciutadania reclama restituir "el Govern legítim", motiu pel qual ha apostat per treballar perquè això sigui possible.Així, ha asseverat que, "si Rajoy és demòcrata, ha d'acceptar els resultats electorals i això hauria de tenir conseqüències polítiques, hauria de posar fi a la intervenció financera que ja no té sentit i els ciutadans no han avalat, també hauria d'aturar l'article 155, fet mans i mànigues per alliberar als presos polítics". "Ara és hora de la política", ha conclòs, i ha insistit que el líder del PP "ha d'assumir el mandat democràtic i que la resolució d'aquesta causa ha de ser política i democràtica" i ha rebutjat "un president d'un govern espanyol que s'amaga darrere dels fiscals i els tribunals per a la repressió política".En aquest sentit, ha reclamat que Rajoy negociï amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, cosa que passa per"posar fi a l'exili forçós i a la presó injusta". I és que Rovira s'ha compromès a "treballar incansablement a favor d'aquesta República", però, a diferència del que defensava ERC en campanya, "els ciutadans han decidit que es restitueixi aquest Govern legítim", motiu pel qual també ha afirmat que batallaran perquè això sigui possible, però no ha concretat com s'hauria de fer, ja que tot just han començat les converses després de saber-se els resultats.De fet, aquesta eventual negociació de Rajoy i els dos líders del Govern pot trigar i, tot i això, Rovira ha demanat "que es configuri un Govern a Catalunya el màxim ràpid possible" per activar-se "a favor de la República, que treballi per posar fi al 155 i rehabilitar els seus efectes nefastos", que ha assegurat que han impactat en serveis socials bàsics i en la inversió industrial, en recuperar l'acció exterior i, en definitiva, "que treballi a favor d'absolutament de tothom".Així, malgrat que la primera opció sigui restituir l'executiu de la legislatura passada, no ha tancat la porta a integrar la CUP o fins i tot a dialogar amb els "comuns", tot i que tampoc no hi ha entrat massa, per l'estat embrionari de les converses. Tampoc no ha valorat si investiria un altre candidat de Junts per Catalunya, en cas que Puigdemont no pogués assistir a la investidura.En aquest sentit, Rovira ha desitjat que el Govern tingui una "representativitat molt forta" i, amb això, "clara vocació de treballar per tots els ciutadans de Catalunya", motiu pel qual ha apuntat que "quanta més transversalitat millor i sumar-hi quantes més sensibilitats millor". Per això, ha apuntat que pretén "parla amb tothom i negociar amb absolutament tothom". Al mateix temps, ha instat a investir "un Govern el màxim de ràpid possible" i a no entretenir-se. Sobre com configurar-lo, si mantenint els mateixos consellers o incorporant-ne de nous, ha apuntat que l'"acord de coalició" ha de ser transversal però no va "de personalismes", ja que "el més important també és el pla de Govern".En cas que Rajoy no ho posi fàcil i no permeti tornar a Puigdemont, no ha volgut aventurar escenaris. "Instem a que hi hagi vies de negociació i que es pugui treballar en aquesta via, no contemplem alternatives, ja valorarem què es pot fer", ha exposat, i ha cridat a esgotar totes fórmules de "negociació, diàleg i pressió política", per bé que s'ha mostrat convençuda, arran de determinats informes jurídics, que "Oriol Junqueras pot assumir l'acta i les responsabilitats de Govern que decideixi assumir".Sigui com sigui, ha celebrat que s'ha "demostrat un cop més que el que representa l'opció a favor de la República és un mandat democràtic legítim i legal", ja que "més de dos milions que es manifesten a favor de la independència ja no són persones que fan manifestacions i concentracions, sinó que és un mandat democràtic estable" que ha "passat quatre cops per les urnes". I això en un context electoral difícil, amb diversos candidats a la presó "i amb molta desinformació en molts mitjans de comunicació". "Malgrat el vent a favor cap a una formació la de Mariano Rajoy, que buscava un aval al 155 i a la repressió, s'ha enfonsat enormement a Catalunya", ha afegit.Pel que fa a l'ampliació de les investigacions de la causa del Tribunal Suprem contra el procés sobiranista, entre les quals a la mateixa Rovira, la dirigent d'ERC ha afirmat que ella encara no ha estat notificada i ha posat l'accent en el fet "sorprenent" conforme "aquestes interlocutòries diuen que les manifestacions de l'11 de setembre són considerades manifestacions de sedició i rebel·lió", cosa que troba un "disbarat" i ha avisat: "Estem ratificats per les urnes".

