Torxes, foc i pessebres, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura d'aquest cap de setmana tan especial, que s'allarga amb Nadal i Sant Esteve.Una de les festes del foc i del solstici d'hivern més tradicionals del país, que fa dos anys que és Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat. Com sempre, la Fia-Faia es realitza, gairebé de forma paral·lela a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola el 24 de desembre. En aquest darrer municipi, la celebració comença a les sis de la tarda, amb l'inici de la baixada dels faiers del Clos a la plaça de l'Església, amb un repic de campanes, el ball típic de la Fia-Faia i un tast amb allioli de codony i cava. Tot un espectacle que val la pena degustar.És època de Pessebres vivents, una tradició que floreix arreu de Catalunya per aquestes festes. Enguany, us destaquem el que fan a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, que des del 1985 arriba al nucli antic de la població. El Pessebre de Sant Quintí reprodueix a mida natural un de les propostes nadalenques més reconegudes de Catalunya, que mostra fragments de la vida quotidiana de la Palestina de fa 2000 anys escenificats en carrers i edificacions de regust medieval, per més de 200 veïns.La Casa Batlló, una dels grams reclams arquitectònics d'Antoni Gaudí, aposta per viure un Nadal nevat. L'objectiu és oferir una escena nadalenca a la seva façana principal que commogui i brindi un valor afegit al panorama visual de l'arquitectura de la capital catalana. A la vegada, oferirà una visita especial on els visitants es trobaran amb una Casa Batlló on, literalment, hi estarà nevant gràcies als efectes especials dissenyats per a generar la impressió de la caiguda de la neu. El Pati Modernista també oferirà una posada en escena nadalenca amb un arbre de Nadal a gran escala.Hi ha moltes maneres de fer el pessebre. Potser una de les més singulars és aquesta, el monumental Pessebre de Sorra a Vila-seca, al Parc del Pinar de Perruquet de la Pineda, que arriba puntualment per Nadal. Vuit artistes d’arreu del món són els encarregats de realitzar aquesta curiosa obra escultòrica, una iniciativa que va començar a l’any 1999, i que compta amb 400 tones de sorra i sobre una superfície de 200 m2. Un pessebre original per la seva monumentalitat, la forma diferent de tractar la temàtica nadalenca, encara que sempre hi siguin presents totes i cadascuna de les figures tradicionals dels pessebres més exigents.Durant molts anys, el tradicional concert de Nadal a Girona va ser la cita amb la Capella Polifònica, amb Josep Viader i Moliner com a mestre de cerimònies, fundador i director durant 32 anys. Enguany coincideixen dues efemèrides: el centenari del naixement del mestre Viader i el 60è aniversari de la Polifònica gironina i per això se celebra el concert que porta per títol A 25 de desembre, un recull de cançons tradicionals catalanes i especialment de cançons nadalenques, que Viader va escriure per encàrrec d'Oriol Martorell i que la Coral Sant Jordi va estrenar el 23 de desembre de 1990. Un concert per a tots els públics i per escoltar entranyables Nadales de la mà d’una de les corals amb més tradició a la ciutat.