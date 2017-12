MINUT a MINUT Les conseqüències del 21-D, en directe

18:27 El Banc d'Espanya i l'Airef punxen el globus de l'alarma econòmica pel procés. Nous informes dels dos organismes admeten que no hi ha prou dades per atribuir efectes negatius a la incertesa política o apugen fins a dues dècimes les previsions de creixement trimestral del PIB català. Per Roger Tugas.



17:49 El Grup Demòcrata –el PDECat- i ERC a l'Ajuntament de Barcelona han reclamat a l'alcaldessa, Ada Colau, que restitueixi la pancarta que demana la llibertat pels presos polítics, i que el consistori va retirar a instàncies de la Junta Electoral provincial. Argumenten que ja s'han celebrat les eleccions catalanes i que aquella resolució ja no té validesa.

Per en @quimforn, en @junqueras, en @jordialapreso, en @jcuixart, per la democràcia, per la dignitat; exigim que Colau torni a penjar la pancarta de #LlibertatPresosPolítics a la façana de l’@bcn_ajuntament. #ColauPosaLaPancarta pic.twitter.com/SCcQsV25FS — Xavier Trias (@xaviertrias) December 27, 2017 Mentre no siguin a casa, la capital del país no pot deixar d’exigir la llibertat del presos polítics #ColauPosaLaPancarta pic.twitter.com/NkS1PIxFRC — ERC Barcelona (@ERCbcn) 27 de desembre de 2017

15:57 El Tribunal de Comptes fiscalitzarà la despesa del Diplocat a instàncies de PP, PSOE i Cs. Paral·lelament, l'ACM presenta un recurs contra la supressió de l'organisme, feta pel govern espanyol a l'empara de l'article 155.



15:34 Els advocats dels regidors de la CUP de Reus demanen l'habeas corpus perquè puguin declarar abans de demà. Carles Ferrer, lletrat defensor de Marta Llorens, destaca que el jutjat té 24 hores per admetre a tràmit aquesta sol·licitud i afirma que l'objectiu és que passin a disposició aquesta tarda i així evitar que estiguin 19 hores a la comissaria. Informa Jonathan Oca.

14:48 Primeres negociacions entre JxCat, ERC i la CUP per la mesa del Parlament i el futur Govern. La llista de Puigdemont i els anticapitalistes s'han reunit aquest dimecres al Parlament, mentre que els republicans han citat els diputats electes, i la investidura del president català centra totes les converses.

14:47 El PSOE també avisa que el 155 es pot tornar a aplicar si el nou Govern reprèn el procés. Ábalos apunta que l'article no té "només una bala", tot i que assegura que "ningú no té interès que s'apliqui ni allargui la seva vigència".

14:29 Foment del Treball demana a Cs que lideri la negociació per a un Govern. Gay de Montellá defensa que, "quan un és guanyador, és motor i líder" i reclama "als qui s'han presentat i han obtingut els millors resultats la garantia, la responsabilitat i el seny" de pactar un executiu.



13:36 El dirigent del PP dimitit afirma que el dispositiu policial de l' 1-O va ser "un desastre". Juan Arza no posa noms però demana que el responsable d'aturar el referèndum assumeixi responsabilitats, i critica que es fos dur amb la ciutadania i no amb els dirigents sobiranistes des del 9-N.



13:08 El PP carrega de nou contra Cs i critica que hagi "desaparegut" després de la "festa" del 21-D. Maillo demana a Arrimadas que no tingui "por escènica" i prengui la iniciativa per formar govern en lloc de deixar-la als independentistes.

12:42 ÚLTIMA HORA Els Mossos detenen els dos regidors de la CUP de Reus. La jutgessa ordena que la policia porti Marta Llorens i Oriol Ciurana als jutjats el dijous a les 9.00 h. Informa Jonathan Oca.

11:28 El Parlament presentarà un recurs al TC contra el 155 amb el suport de JxSí i CSQEP. Lluís Corominas denuncia que "l'única conxorxa que hi havia era de l'Estat per empresonar idees", mentre que la CUP s'absté perquè afirma que el Constitucional no té cap legitimitat. Informa Roger Tugas.

10:45 ÚLTIMA HORA La jutgessa ordena que detinguin i portin al jutjat els dos regidors de la CUP de Reus demà dijous a les 9.00

10:11 La diputació permanent del Parlament inicia el debat sobre la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat contra l'aplicació del 155. Ho defensa Lluís Corominas, president del grup de Junts pel Sí.

Debat sobre el recurs d'inconstitucionalitat contra el 155, a la diputació permanent del Parlament. Foto: Roger Tugas

09:23 Els cupaires es mantenen ferms i conseqüents amb la seva decisió de no declarar i esperen que vinguin els Mossos a detenir-los a l'Ajuntament perquè ells segueixen treballant. Reiteren que la justícia espanyola no els representa. Informa Jonathan Oca.

23:14 La jutge de l'1-O ordena la detenció de dos regidors de la CUP de Reus. Marta Llorens i Oriol Ciurana ja havien estat citats dos cops a declarar i els Mossos els han de detenir en les pròximes hores.

21:50 VÍDEO Estelades i llaços grocs al Palau de la Música per reclamar la llibertat dels presos. El tradicional concert de Sant Esteve incorpora per primer cop Els Segadors després que l'any passat ja es cantés de manera espontània.

20:59 Tabàrnia o la idea de les «dues Catalunyes» quan no pots tombar l'independentisme. Sara González explica els detalls d'aquesta ocurrència de l'espanyolisme radical celebrada per Albert Rivera i Inés Arrimadas.



20:13 El PSOE culpa la proposta d'Iceta d'indultar els presos dels mals resultats del PSC al 21-D. Ábalos reconeix que els resultats dels socialistes a les eleccions catalanes "no van ser els esperats" i considera plantejar un indult "va generar desconfiança".

17:01 Catalá espera que "mai més sigui necessària l'aplicació del 155" i ho titlla d'"anomalia". El ministre recorda que "sorgeix de l'incompliment per part d'un govern de les seves obligacions".

16:30 El missatge de Felip VI té a Catalunya 737.000 espectadors i una quota de pantalla del 39,8%, la més baixa de l'Estat. 8 milions d'espectadors el van seguir a tot l'Estat, quatre menys que el discurs del 3 d'octubre.

16:01 ÚLTIMA HORA Els policies espanyols desplaçats a Catalunya marxaran abans de dissabte. La decisió s'ha comunicat aquest dimarts al matí als agents que s'allotgen als creuers Rhapsody i Azzurra, al Port de Barcelona.

14:44 Zoido amenaça amb la detenció d'Artadi i Rovira. El ministre de l'Interior avisa que cadascú "serà responsable del que ha fet i dit, i també de les decisions que han pres" per decidir qui lidera o forma part de les llistes electorals.

13:28 Dimiteix el secretari d'Estudis del PP pels mals resultats a les eleccions del 21-D. Juan Arza ha anunciat a Twitter que va presentar la seva dimissió divendres, un dia després dels comicis, i reclama la necessitat d'una renovació.



12:49 ÚLTIMA HORA Citats a declarar a 13 professors de Sant Andreu de la Barca per comentaris sobre la violència policial de l'1-O. La Guàrdia Civil els prendrà declaració els dies 4, 5, 8 i 10 de gener i la Fiscalia els podria denunciar per un suposat "delicte d'odi".



11:57 ÚLTIMA HORA Zoido ordena investigar el polèmic menú de Nadal dels policies espanyols desplaçats a Catalunya.

09:15 El referèndum de l'1-O, protagonista del recull de fotos de l'any del «Financial Times». Refugiats, acords internacionals, catàstrofes... I la satisfacció d'una dona després d'haver pogut votar en el referèndum d'autodeterminació.

21:39 «La imatge que ens han volgut ficar al cap sobre Catalunya és falsa i tendenciosa». Beatriz Talegón, exsecretaria general de la Unió Internacional de les Juventuts Socialistes, surt en defensa de la ciutadania catalana i planteja, com a propòsit per Nadal, no informar-se sobre el procés a través dels mitjans de sempre.

20:13 ANÀLISI La CUP i el cost de mantenir l'essència: quan el relleu de candidats condiciona els resultats. L'esquerra independentista defensa l'ADN d'un partit minoritari, que s'allunya de la verticalitat i pren les decisions en assemblea. Ho explica Aida Morales.

19:52 El PP aplaudeix el paper d'un «gran rei per a un gran país» davant el «xantatge» independentista. El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, lamenta que en la nit de Nadal a Catalunya es parlés "massa" de política i de fractura.



19:18 La cantada de la Foguera de Nadal de Vic comença amb un record als presos i exiliats catalans https://t.co/2uX4PVkl51 pic.twitter.com/DpuTvfWwmA — NacióDigital (@naciodigital) 25 de desembre de 2017

18:26 OPINIÓ «Resposta a Felip VI», la carta de rèplica de Gabriel Rufián al rei d'Espanya després del discurs de Nadal, en un article a NacióDigital.

16:36 «Hi ha quatre famílies fracturades»: el fulminant missatge de Jordi Sànchez des de la presó. L'expresident de l'ANC i número dos de Junts per Catalunya s'expressa des de Soto del Real i envia "una abraçada i un petó molt fort" per Nadal a la seva família i amics.

15:37 El procés català i la brutalitat policial de l'1-O, en el recull fotogràfic del 2017 de «Bloomberg». La prestigiosa agència de notícies recupera "les 100 millors fotos" de l'any fetes pels seus fotògrafs.



13:48 El PSOE lloa el discurs de Felip VI i aposta per «la concòrdia i la lleialtat». El secretari d'organització del partit, José Luís Ábalos, afirma que Catalunya "es mereix" un Govern "preocupat i ocupat pels problemes dels catalans".

13:22 El «vergonyós» menú dels policies espanyols desplaçats a Catalunya. Centenars d'agents de la Guàrdia Civil i Policia Nacional passen les festes de Nadal en els vaixells.

12:17 Puigdemont denuncia que Catalunya viu un «estat de persecució d'idees democràtiques». Les forces sobiranistes lamenten que els presos polítics i exiliats no puguin passar el Nadal a casa, critiquen el discurs de Felip VI i reclamen la fi de la repressió estatal. La crònica de l'homenatge a Francesc Macià, en el 84è aniversari de la seva mort, per Roger Tugas.