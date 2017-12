El Grup Demòcrata demana a Colau que divendres reverteixi les prohibicions de la Junta Electoral

Gerardo Pisarello i Ada Colau a l'arribada al ple d'aquest divendres Foto: Jordi Bes

El portaveu del Grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, ha demana aquest dimecres a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que divendres reverteixi tot el que va prohibir la Junta Electoral amb motiu de la campanya, com per exemple la pancarta penjada al balcó del consistori que reclamava la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També s'ha referit a la il·luminació de groc de fonts i edificis públics. Ha recordat que dijous a les 24 hores acaba la prohibició de la junta, i per tant divendres ja es pot retornar la pancarta i la il·luminació.Ciurana ha aprofitat per criticar les "trampetes" que ha fet el govern de BComú, ha dit, en plena campanya electoral, anunciant reformes de carrers com Gran de Sant Andreu o la ronda de Sant Antoni o que el mercat provisional de l'Abaceria comença a construir-se al gener.De cara al ple de divendres, el Grup Demòcrata reclamarà una campanya de Nadal per a l'any vinent que augmenti el nombre de carrers il·luminats i també l'oferta cultural i lúdica. S'ha queixat que hagin desaparegut arbres de Nadal dels districtes, que la fira de la plaça Catalunya encara no hagi obert i que hi hagi menys quilòmetres il·luminats. "A Colau no li agrada el Nadal. Ara estem en una etapa de grisor", ha lamentat.Xavier Trias demanarà a Colau que dialogui amb tots els grups per aprovar els pressupostos i que utilitzi la qüestió de confiança només com a últim recurs. El PDeCAT dona per fet que utilitzarà de nou aquest instrument per aprovar els comptes.El grup també preguntarà sobre la quantitat econòmica que pot haver de pagar l'Ajuntament per no haver autoritzat la llicència de l'hotel de les Drassanes.

