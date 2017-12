La polèmica decisió del propietari de la Bruixa d'Or després de les crítiques de l'Ajuntament de Sort

Sr. Xavier Gabriel,



Des de fa uns mesos ençà, les seves declaracions als diferents mitjans de comunicació m’han deixat perplex, no acabo d’entendre l’objectiu pel qual manifesta públicament una sèrie d’atacs adreçats a la població de Sort i acusa directament d’immobilisme, ineptitud i inoperància a l’Ajuntament de Sort.



No ens coneixem gaire, de fet, ens devem haver reunit en 3 ocasions, a part d’alguna trobada informal pel carrer. En aquestes trobades hem parlat de coses i projectes molt generalistes i sense concretar cap acció ni estratègia per afrontar algun aspecte del municipi en el que tenim la gran sort de viure. Per això em sorprenen aquestes acusacions directes cap a la gent que formem part de l’Ajuntament de Sort i la falta de respecte que ha demostrat tenir envers la gent que viu al municipi.



No he posat mai en dubte el valor que tenen els empresaris de la comarca. Sé les dificultats que representa tirar endavant un negoci en un territori amb unes característiques tan especials com el nostre, entre altres coses, perquè jo també he estat empresari en aquesta comarca. Tampoc poso en dubte el que aporta una empresa com La Bruixa d’Or al municipi, però igual que La Bruixa d’Or, hi ha moltes empreses que treballen incansablement perquè aquest municipi i aquesta comarca siguin el que són.



Un cop fetes aquestes consideracions penso que la gent del municipi de Sort mereix una disculpa sincera i honesta per part de vostè. Ningú pot pretendre ser respectat quan aquest algú no té respecte pels altres. La gent de Sort és diversa, per això ser generalista, adreçant-se a la gent com un grup homogeni, que pensen i actuen unànimement, és tenir una percepció de la realitat molt esbiaixada.



Diu molt de vostè aquesta continua amenaça que llença als quatre vents de voler marxar de Sort i emportar-se l’administració de loteria. Denota prepotència i intenta crear un fals sentiment de dependència del poble envers a vostè. Quan la por deixa de fer por, el que la exerceix deixa de ser algú.



Sobre l’Ajuntament, només algunes puntualitzacions. En primer lloc, no sóc alcalde d’ERC, sóc un alcalde que pertany a una candidatura independent anomenada FEM MUNICIPI, que actualment, i des del 13 de juny del 2015 governem a Sort conjuntament amb la CUP. Però alcalde, ho sóc de tots.



Els viatges a Brussel·les ja l’hi asseguro que no han costat un sol euro ni a vostè ni a cap habitant, d’igual manera que no l’hi ha costat ni un ral la majoria de desplaçaments, dietes o altres despeses que és generen de l’acció política que realitzem per endegar projectes al municipi. No cobro cap sou de l’ajuntament i tots i cadascun dels regidors de l’equip de govern hem renunciat a percebre la quantitat decretada per assistència als plens i a altres reunions.



Cal ser més curós a l’hora de fer afirmacions com ara: “l’Ajuntament de Sort fa poques inversions”. Per sentenciar, cal tenir tota la informació i permeti’m dubtar que s’hagi preocupat a demanar-la.



Per descomptat, la decisió de quedar-se o marxar és ben seva igual que qualsevol altre empresari o empresària, associació de caràcter social, esportiu o persona individual del nostre municipi.



No tothom és magnànim, però segur que molta gent acceptarà una disculpa d’una persona com vostè.



M’acomiado esperant que aquestes paraules siguin ben rebudes.



De tot cor.



Raimon Monterde Alberich

Alcalde de Sort