Amenaces, denúncies i agressions pels llaços grocs a Cambrils

Brutal agressio contra la meva persona , cops , patades, i cotxe destrosat, per defensar llaços a cambrils pels jordis, son uns monstres! 20 a 25 persones contra 1 , que facil es no? Aixo no quedara aixi pic.twitter.com/KnzeTg33JL — silvia silk 🎗 (@silkpppo) 17 de diciembre de 2017

Amenaces, cops, denúncies i tot per uns llaços grocs a Cambrils. Diumenge al matí, un centenar de persones van assistir a la crida del CDR del municipi per tenyir de groc els ponts i fanals del tram de la riera d'Alforja, sota el lema de "La Riera serà sempre groga".Ja a la tarda, un escamot de "neteja", organitzat a través de les xarxes socials es va encarregar de treure els milers i milers d'elements de color groc que deixaven una clara imatge reivindicativa de la situació política actual i a través de la qual es demanava l'alliberament dels presos polítics. En aquesta acció hi van participar tres càrrecs electes de l'ajuntament cambrilenc, concretament el portaveu i regidor del PP, David Paul Chatelain, el portaveu i regidor de Cs, Imanol Rico, i la regidora també de la formació taronja, Patricia de Miguel.Cap a quarts de vuit del vespre, dues menors de 13 anys haurien estat insultades i amenaçades per pintar un llaç de color groc pel grup de més 20 persones que estaven traient els que hi havia a les baranes de la riera d'Alforja. La mare d'una de les joves ha explicat aque una dona les havia amenaçat amb un objecte tallant, amb un "cúter" i les dues van marxar corrents cap a casa.Mentre la menor es dirigia cap a casa del seu pare, va deixar missatges de veu a la seva mare, on li explicava tot el que havia passat. Sense dubtar-ho, ella va agafar el cotxe i es va dirigir cap a la zona que li havia indicat la seva filla. La dona, "a la desesperada", va veure el nombrós grup de persones que estaven per la zona i sense pensar-s'ho va circular uns centenars de metres en direcció contrària pensant que la seva estava en perill.Amb el cotxe a prop de la brigada de neteja, la dona va baixar del vehicle i va cridar el nom de la seva filla un parell de vegades, en veure que no es trobava enmig del grup, va recriminar-los l'acció que estaven portant a terme. Segons la versió de la mare, més de 25 persones la van començar a increpar, provocar i inclús amenaçar dient-li que la tirarien al riu. "Em van empentar i vaig patir un fort cop al colze i així ho demostra un informe mèdic", ha assegurat.La mare detalla que en veure's acorralada va aconseguir pujar al vehicle, que estava envoltat per la gent del grup, i va fer dues acceleracions "fruit del pànic i de l'ansietat que m'havia entrat". La dona assegura que "en cap moment vaig intentar atropellar ningú" sinó que l'única cosa que volia "era marxar d'allà".La dona va aconseguir girar el vehicle i marxar perquè "un d'ells va cridar que se separés el grup. Quan ja havia avançat uns metres, la policia local la va aturar. Els agents van demanar a la dona que els expliqués el relat de la història i alhora, li van fer la prova d'alcoholèmia. La mare de la menor va donar positiu en la prova amb un resultat de 0,50 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. Segons ha explicat a aquest mitjà, acabava d'arribar d'un viatge de Nova York, tenia jet lag, i a quarts de vuit ja estava sopant. Durant el sopar va prendre dues copes i mitja de vi per això va donar positiu, res més.La dona va dirigir-se a l'Hospital Lleuger de Cambrils on va ser atesa i després a la comissaria per posar una denúncia pels desperfectes que havia patit el cotxe. La denúncia, ha assegurat, no va contra cap persona en concret, tot i que ha reconegut que en aquest grup hi havia, almenys, Rico (Cs) i Chatelain (PP).La reparació del vehicle té un cost de més de 3.000 euros perquè, segons explica, hi va haver gent que es va enfilar al capó i el va colpejar, de la mateixa manera que als laterals. "Si hagués estat un cop, no hauria quedat el cotxe d'aquesta manera", lamenta.A continuació, el tuit de la mare on mostra els desperfectes que ha patit el seu vehicle.La menor, acompanyada pel seu pare, va anar a declarar a la comissaria de la Policia Local de Cambrils i va explicar els fets. La mare, per la seva banda, va fer el mateix.David Paul Chatelain, portaveu i regidor del PP a l'Ajuntament de Cabrils, ha explicat aque "s'ha tret tot de context". El popular ha afirmat que ell i dos regidors més de Ciutadans van participar en una acció per treure els llaços grocs que havien col·locat aquest diumenge al matí, membres del CDR del municipi i alguns ciutadans.Chatelain assegura que no té coneixement que hi hagués hagut cap problema amb ningú i menys amb dues menors, ja que "hagués sigut jo el primer a condemnar aquest acte". El popular ha explicat que quan ja estaven a prop d'arribar a la zona de platja, després d'haver tret els llaços grocs, una dona que v conduir en direcció contrària es va encarar amb ells.Segons la seva versió, es va iniciar una situació tensa quan la conductora els va començar a increpar i el mateix regidor es va posar enmig de la dona i d'altres membres del grup per evitar cap tipus de problema, ja que algú s'hi va encarar. La dona, segons Chatelain, va escopir-los, va pujar al cotxe i va fer com una "amenaça d'atropellament" i llavors va ser quan "una persona va colpejar el vehicle en sentir-se amenaçat".El portaveu del PP ha destacat que va ser algú del grup, al qual "hi assistíem de forma personal, no en representació de cap partit", que va alertar de l'incident. Sobre la seva participació en aquest acte, Chatelain ha reafirmat que només treien elements que estan "estrictament prohibits" per la Junta Electoral i que etziba que "tinc el mateix dret jo a treure'ls que ells a posar-los". En aquest sentit, destaca que no han complert cap ordenança municipal, a la inversa, estaven traient elements que sí que ho feien. "Els carrers són de tots", clou el popular.Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb el regidor de Cs, Imanol Rico, sense èxit.Aquests aldarulls ja estan en mans de la Policia Local de Cambrils que serà qui s'encarregarà de gestionar les denúncies i d'esclarir els fets.A continuació hi ha un vídeo de l'incident a Cambrils.El Comitè de Defensa de la República de Cambrils ha emès un comunicat a través del qual carrega contra "l'escamot integrat pels autoanomenats constitucionalistes que va fer justícia pel seu compte la nit de diumenge", fent referència a la retirada dels llaços grocs.Des del CDR etziben que "tot netejant Cambrils -segons el seu peculiar concepte d'higiene- van embrutar els carrers de feixisme, d'odi i d'exclusió" i afegeixen que la justificació de la "contraacció" d'aquest diumenge és "tristament repetitiva i preocupant: els carrers són de tots". En aquest sentit, aprofiten per denunciar que tres regidors del consistori cambrilenc van participar en aquest escamot i exigeixen que "expliquin els fets ocorreguts i que es depurin responsabilitats".A continuació, un vídeo que ha fet públic el CDR de Cambrils

