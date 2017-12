La venda de números de la Grossa de Cap d’Any augmenta un 25%

La Grossa de Cap d'Any ha distribuït 30 milions de bitllets, un 25% més respecte a l'any passat per aquestes mateixes dates. Així, els punts de venda han augmentat la demanda de bitllets del sorteig que tindrà lloc el 31 de desembre, tot i que encara no se sap quants se n'han venut, ja que aquestes dades es tanquen a l'últim moment per si se'n retornen. Sí que se saben, però, les xifres de venda per internet, que s'ha més que doblat respecte al 2016 per aquestes dates, amb un increment del 140%.



Les participacions reservades, tres milions, han augmentat un 130%. El nombre d'associacions que han demanat participacions s'ha pràcticament doblat, amb un total de 1.575, mentre que l'any passat en van ser 821 (un 92% més). Són sobretot AMPA, clubs esportius, bars i botigues que fan participacions per als clients i empreses.

Els números relacionats amb la situació política són els més demanats i, per exemple, el 00155 -en referència a l'article de la Constitució aplicat per Mariano Rajoy per intervenir l'autonomia de Catalunya- i l'11017 -la data del referèndum d'autodeterminació- ja fa setmanes que estan esgotats en la quarta edició de la Grossa de Cap d'Any.



Com ja es va fer en les darreres edicions, Loteria de Catalunya ha adjudicat per sorteig el número 01714 i el que conté les xifres de l'any que es tancarà el dia de la Grossa, en aquest cas el 02017. Aquests són els dos únics números que, per raó de la demanda, no es poden trobar per internet ni als terminals dels punts de venda.



La Grossa de Cap d'Any ha posat a la venda en aquesta edició 34 milions d'euros, 32 dels quals es distribueixen en paper i 2 a través dels terminals dels punts de venda i internet. Com en l'edició anterior, enguany també es jugaran 80.000 números, a un preu de 5 euros el bitllet.



Actualment hi ha més de 2.200 punts de venda que comercialitzen els productes de Loteria de Catalunya, com són quioscos, llibreries, bars o estancs. A més d'aquests punts habituals, per la Grossa de Cap d'Any hi ha una xarxa de distribució complementària de més de 1.500 establiments, entre els quals es troben cadenes de supermercats i benzineres.



Els premis de la Grossa



La Grossa de Cap d'Any té cinc grans premis. El primer està valorat en 20.000 euros per euro jugat, és a dir, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros. El segon premi atorgarà 6.500 euros per euro jugat (32.500 euros per bitllet de 5 euros); el tercer, 3.000 per euro jugat (15.000 euros per bitllet); el quart donarà 1.000 euros per euro jugat (5.000 per bitllet) i el cinquè, 500 euros per euro jugat (2.500 per bitllet).



Es mantenen els premis especials a les centenes, amb un premi de 25 euros per bitllet. Es premiaran els números que tinguin les tres primeres xifres coincidents en el mateix ordre del sorteig amb els tres primers dígits de qualsevol dels cinc grans premis. També es premiaran les terminacions dels cinc números guanyadors, així com el número anterior i posterior de cadascun d'ells.