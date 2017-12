L'última enquesta prohibida (andorrana) del 21-D

| 1 comentari Roger Tugas

El pla de ciutadania aprovat el setembre incloïa una quinzena de mesures per evitar l'auge de l'extremisme violent que no s'han pogut aplicar pel cessament del Govern | Entre les actuacions hi havia un estudi per analitzar els factors de risc per a la radicalització o un programa per liderar mesures per detectar i afrontar possibles casos