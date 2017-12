ERC: pugna per la victòria sense líder actiu

- El frec a frec amb Cs per al primer lloc li ha permès a ERC apel·lar al vot útil, una opció que fins ara no li era a l'abast, ja que no havia arrencat mai una campanya des de la pole, en les últimes dècades. La imatge d'Inés Arrimadas com a vencedora d'unes eleccions catalanes és una al·legoria reiterada per cridar a concentrar el vot independentista en els republicans, com hi van insistir en el míting final.

🎥@martarovira: "El vot per @Esquerra_ERC el #21D té dos efectes: que les forces republicanes guanyin les eleccions i evitar que Ciutadans guanyi. Omplim les urnes📩 d’il·lusió, d’esperança i de República" #femrepública pic.twitter.com/1yRPujcWha — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 19 de desembre de 2017

- Si es confirma que els republicans s'erigeixen com a primera força sobiranista aquest dijous, passarien a ostentar el lideratge del procés. Les enquestes ja apuntaven que li podria arrabassar a CiU el 2015, però la conformació de Junts pel Sí va impedir que això es pogués comprovar. ERC té ganes d'assolir un volant que fa temps que creu que li pertoca, per fer un viratge a l'esquerra, aparcar els dubtes que atribueixen a un sector del PDECat i fer valdre el seu rol de partit amb 86 anys d'història i net de corrupció.