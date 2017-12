Mor Albert Abelló, portaveu del PDECat a l'Ajuntament de Tarragona

21:56 Advertència de Rajoy durant la jornada de reflexió: «Ara ja sabem què és el 155». El president del govern espanyol alerta el proper Govern i diu que ara "ja saben què poden i què no poden fer".

20:42 Més participació el 21-D... i majoria unionista?; l'anàlisi de Jordi Muñoz. Encara que tres de cada quatre nous electors votessin unionista caldria arribar a un inaudit 90% de participació per capgirar la situació. Si l'independentisme és capaç de retenir els votants de l'1 d'octubre en tindrà prou per un bon resultat fins i tot amb participació rècord.

20:41 Gerard Piqué, sobre el 21-D: «El futur està a les nostres mans». El central del Barça ha publicat un contundent missatge a les xarxes socials sobre les eleccions d'aquest dijous i demana respectar el resultat, sigui qui sigui, perquè serà "la voluntat del poble de Catalunya".

20:20 TRIBUNA OBERTA Persones empresonades pel pensament polític; l'article de Mònica Tarradellas.

19:31 Els «comuns»: la paradoxa de tenir la clau amb un resultat modest. Anàlisi de les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces de la candidatura de Xavier Domènech i Catalunya en Comú-Podem, per Sara González

19:24 El PSC: entre la llosa de la «lleialtat» a Rajoy i l'aspiració de tornar al Govern. Anàlisi de les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces de la candidatura de Miquel Iceta, per Jordi Bes

19:18 PP: la ratificació del 155, a la corda fluixa; una anàlisi de les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de la formació de Xavier García Albiol. Per Isaac Meler.

19:16 Ciutadans: entre l'impuls del vot útil i el sostre unionista, una anàlisi de les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de la formació d'Inés Arrimadas, per Pep Martí.

18:56 El 21-D passa pels tribunals: els jutjats eclipsen els mítings. La cursa electoral va començar amb les decisions del Suprem de mantenir Junqueras a la presó i retirar l'euroordre de detenció contra Puigdemont. Queden per després dels comicis la sentència del cas Palau i el recurs de Podem contra el 155. Ho explica Isaac Meler.

18:55 CUP: República i unilateralitat per bandera. Anàlisi de les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces del partit de l'esquerra independentista, per Aida Morales.

18:55 Amenaces, denúncies i agressions pels llaços grocs a Cambrils. La mare d'una menor denuncia que va ser amenaçada amb un cúter i ella està denunciada per "amenaça d'atropellament". Els fets van passar diumenge al vespre, en una acció on hi van participar regidors del PP i de Cs. Informa Jonathan Oca.

18:43 ERC: pugna per la victòria sense líder actiu. Anàlisi de les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces de la candidatura d'Oriol Junqueras. Per Roger Tugas.

18:29 Junts per Catalunya: totes les fitxes a la restitució de Puigdemont. Anàlisi de les fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces de la candidatura del president de la Generalitat. Per Oriol March.

18:13 Anonymous juga a posar nerviós el govern espanyol abans del 21-D; informa Mercè Molist.



18:09 VÍDEO «Ens ho juguem tot»: Òmnium engresca el sobiranisme per guanyar el 21-D. L'entitat ha publicat un vídeo que anima la ciutadania ha defensar els valors d'una Catalunya que "ha decidit decidir".

17:36 Santi Vila publicarà el 7 de març D'herois i traïdors, un assaig sobre el procés independentista. El volum tindrà una part memorialística i una altra on relatarà els errors del govern espanyol i el sector sobiranista.

17:36 VÍDEO Un castell col·lectiu com a símbol per aixecar la República, en l'emotiu espot dels CDR. Els Comitès de Defensa de la República publiquen un espot cridant a desplegar la República després de les eleccions.

16:26 El 155 paralitza el pla per prevenir nous brots de gihadisme fet després dels atemptats. El pla de ciutadania aprovat el setembre incloïa una quinzena de mesures per evitar l'auge de l'extremisme violent que no s'han pogut aplicar pel cessament del Govern. Per Roger Tugas.

16:06 L'Ajuntament de Sitges gastarà 6.000 euros en reposar el mobiliari afectat pels adhesius amb la bandera espanyola. El consistori està estudiant la possibilitat de presentar una denúncia per danys contra el mobiliari urbà.

16:05 Els catalans a l'exterior denuncien anomalies en el vot als consolats. Adverteixen de les dificultats per votar des de l’estranger perquè el material de vot no arriba o ho fa massa tard.

15:41 Correus Manresa acumula centenars de devolucions de propaganda electoral unionista, informa Pere Fontanals. Polèmica campanya a les xarxes socials.

15:38 Uns 17.000 policies vetllaran per la seguretat del 21-D. Enric Millo diu que l'únic recompte vàlid és l'oficial i que els llaços grocs només estaran prohibits pels membres de les meses i els representants dels partits.

15:38 «Quanta dignitat, quanta injustícia»: Mundó, Turull i Rull visiten els presos polítics. Tots tres han tornat a Madrid per veure Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart i, a la sortida, han expressat les seves sensacions.

14:56 Llaços grocs als col·legis electorals: què implica la restricció de la Junta Electoral? El color groc s'ha convertit en el símbol d'anhel de llibertat del sobiranisme i en la diana de les restriccions de l'organisme que regula els comicis. Els electors poden presentar-se demà als col·legis electorals amb un llaç groc a la solapa o amb peces de roba d'aquest color? Ho explica Sergi Ambudio.

13:24 Londres i París es desperten amb pancartes a favor de la República Catalana. "La delegació serà sempre nostra", subratlla un cartell a la seu del Govern a la capital del Regne Unit, tancada pel 155.



12:40 Un centenar de diputats europeus demanen a l'Estat que el 21-D se celebri «de forma democràtica». En un manifest reclamen que els comicis transcorrin lliures d'"interferències indegudes".

11:30 VÍDEO L'ANC tira del cas Gürtel per reivindicar el groc amb ironia. El muntatge de l'Assemblea utilitza una veu en “off” que recorda la de Mariano Rajoy.

10:43 Mundó, Turull i Rull visiten els presos polítics a poques hores de les eleccions. Els tres ho podran fer per la seva condició d'advocats.

09:26 VÍDEO Monedero, a favor del 155: «Calia aplicar-lo perquè s'havien tornat bojos». El fundador de Podem concedeix una entrevista al Huffington Post.

09:00 A què dedicaran els candidats el seu dia de reflexió? La jornada reflecteix l'excepcionalitat de les eleccions catalanes.

07:38 Un grup de prestigiosos economistes defensa la fortalesa de l'economia catalana. El que diferencia les societats que viuen una crisi conjuntural és la capacitat d'afrontar-la a partir de la seva solidesa econòmica, defensen a títol personal Mas-Colell, Alemany i Serra Ramoneda, entre altres.

07:24 EL DIARI DE CAMPANYA DEL 36 15 de febrer: darreres apel·lacions al vot en la vigília més tensa. Gil Robles apel·la a "votar per Espanya" i Largo Caballero proclama que "el poble espanyol passarà per sobre del tots els seus enemics". Nova entrega del diari (en blanc i negre) de campanya del 1936; per Pep Martí.

07:23 PORTADES «Si la mesa no se aclara con el recuento, haremos que cuadre», a «El Mundo». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:04 Els candidats de JuntsxCat Jordi Turull i Josep Rull i d'ERC Carles Mundó visitaran aquest dimecres l'exconseller Joaquim Forn i al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, empresonats en Estremera, i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a la presó de Soto del Real.

07:03 La Junta Electoral insta a retirar uns quadres de polítics catalans durant el 21-D en una sala de Balaguer, informa Àlvar Llobet. L'òrgan ha alertat en dues ocasions la creadora de les pintures, que es nega a treure les peces.

07:03 La Junta Electoral obliga ara a Granollers a retirar pancartes de carrers del centre. Ciutadans va denunciar els fets perquè, tot i que estan lligades en edificis privats, travessen la via pública.

06:39 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: Reflexió per la República. "L'1-O perdrà tot el seu valor si demà l'unionisme, que no ha exhibit un projecte coherent per Catalunya, es fa amb el poder. Els independentistes van demanar el vot amb missatges diferenciats però objectiu compartit", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes l'ambient dels mítings, Santi Balmes, Luis Carrero Blanco i Mònica Oltra.

22:25 L'independentisme afronta la revàlida més complicada; crònica de final de campanya, per Joan Serra Carné.



22:05 La CUP invoca el compromís republicà per complir la «tasca històrica» de desplegar la independència. El seu candidat, Carles Riera, afirma que s'ha arribat al final de la campanya electoral "més repugnant i més tramposa de totes les que ens era possible imaginar". Ho explica Aida Morales.

21:52 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, fa una última apel·lació als indecisos per construir la tercera via d'una "gran majoria". En el míting final a Cornellà de Llobregat l'acompanya l'exministre Josep Borrell, el qual enterra les aspiracions de l'independentisme: "Les coses que s'han demostrat que no poden ser, no poden ser".