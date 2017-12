«Quanta dignitat, quanta injustícia»: Mundó, Turull i Rull visiten els presos polítics

La presó d'Estremera Foto: NacióDigital

Sortim de veure en @jordialapreso i @jcuixart Estan fets d’una altra pasta, de forts! Els hi hem dit que ningú no pararà fins que surtin. pic.twitter.com/3HuVMTf2Mo — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 20 de desembre de 2017

Els consellers destituïts Carles Mundó, Jordi Turull i Josep Rull han visitat aquest dimecres, aprofitant la jornada de reflexió abans de les eleccions d'aquest dijous, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, l'expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que es troben ingressats a les presons d'Estremera i Soto del Real.Tots tres ho han pogut fer per la seva condició d'advocats. A la sortida, han expressat a través de les xarxes socials quines són les seves sensacions i amb quin estat d'ànim han vist els presos.Jordi Turull assegura que Sànchez i Cuixart estan fets "d'una altra pasta de com de forts" són, i que amb Rull els han traslladat que no pararan fins que surtin de la presó.

"Els Jordis estan forts i només tenen paraules de gratitud amb les tones d'amor i solidaritat que reben des de Catalunya. Quanta dignitat. Quanta injustícia", destaca Rull.

Sortim de la presó de Soto del Real. Els #Jordis estan forts i només tenen paraules de gratitud amb les tones d'estima i solidaritat que reben des de Catalunya. Quanta dignitat. Quanta injustícia. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 20 de desembre de 2017

L’Oriol Junqueras i en Quim Forn estan bé, molt agraïts per tot el suport, confiant que demà vagi molt bé. Amb la tristesa de no poder ser a casa i abraçar els que més estimen, us desitgen un bon Nadal!! https://t.co/VTgkcywitm — Carles Mundó (@CarlesMundo) 20 de desembre de 2017

Mundó ha assegurat que Junqueras i Forn estan bé i agraïts pel suport que reben, que confien que les eleccions del 21 de desembre vagin bé, i tristos per no ser a casa: "Us desitgen un bon Nadal!", afegeix.Mundó, Rull i Turull van sortir de la presó d'Estremera hores abans de l'inici de la campanya electoral del 21-D. L'exconseller de Justícia ja va visitar Junqueras el passat 10 de desembre –va prometre fer-ho almenys un cop per setmana- mentre que els altres dos serà la primera vegada que tornen al centre penitenciari.

