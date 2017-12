Grups ultres preparen manifestacions si el 21-D guanya el bloc del 155

Concentració de Somatemps davant dels estudis de Catalunya Ràdio. Foto: Adrià Costa

Barris de la part alta de Barcelona com Sarrià, Sant Gervasi o Les Corts s’han despertat aquest dimecres, dia de reflexió, empaperades amb banderes espanyoles enganxades sobre panells publicitaris i senyals de trànsit. Ningú no ho ha reivindicat, com ningú no reivindicava algunes de les manifestacions espanyolistes que es van convocar via xarxes socials el passat mes d’octubre. Manifestacions, en la majoria de les quals hi havia militants d’ultradreta megàfon en mà, i en les que es van produir agressions a veïns o comerços que tenien estelades.A aquestes eleccions no s’hi han presentat els partits ultres. Democracia Nacional, que ha liderat al carrer mobilitzacions i manifestacions fetes sota pancartes i plataformes com “Por España me atrevo”, va presentar una llista incomplerta que la Junta Electoral va desestimar per la manca de l’aval de signatures del 0,1% del cens electoral, que la llei exigeix als partits extraparlamentaris. Plataforma per Catalunya, que en els comicis que s’ha volgut presentar els ha aconseguit, va decidir no concórrer per no dividir el vot unionista, segons anuncià en un comunicat del que es desprenia que es recomanava votar a Ciutadans o el PP.Però el que és evident és que la ultradreta ha controlat o sabut utilitzar moltes de les manifestacions unionistes d’aquests últims mesos. I a les manifestacions més massives de Societat Civil Catalana, en les que eren presents dirigents del PP, C’S i PSC, els grups ultres s’hi manifestaven al darrera amb les seves pancartes i simbologia.Per demà al vespre, en el cas que els partits independentistes quedin per sota dels 68 escons, perdent la majoria absoluta, i que la força més votada fos Ciutadans, s’estan convocant des de les xarxes socials i grups de WhatsApp concentracions a Barcelona i altres ciutats, que no tindrien el suport ni pel PP ni per Ciutadans, que es conformarien amb les celebracions dels militants davant de les seves seus electorals – en el cas de Cs ja preparen una festa a la plaça Espanya -. I aquí és on la ultradreta voldria treure els seus rèdits, sent present i liderant les mobilitzacions de celebració si els partits del procés i la República es queden sense majoria i el partit d’Inés Arrimades esdevé la primera força al Parlament.

