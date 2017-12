Revés a Uber: la UE conclou que és un servei de transport i que se li pot exigir llicència

Una imatge de l'aplicació Uber Foto: Flickr

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera que els serveis d'Uber s'ajusten als definits com un servei de l'àmbit dels transport i, per tant, han d'estar sotmesos a les seves exigències. En una sentència comunicada aquest dimecres la justícia europea assenyala que els estats membres poden regular els requisits de la prestació del servei.La decisió va en la línia de les conclusions prèvies no vinculants emeses per l'advocat general del TJUE, Maciej Szpunar, que ja va determinar al maig que l'estat espanyol pot obligar Uber a operar amb llicència. La sentència d'aquest dimecres ha estat dictada després que l'associació professional Elite Taxi de Barcelona interposés el 2014 una demanda davant del jutjat mercantil 3 denunciant que els serveis d'Uber eren "competència deslleial".El dictamen de la UE ha estat molt esperat en el sector del taxi, en peu de guerra des de fa mesos per aquest tipus d'aplicacions.La plataforma Uber ha emès un curt comunicat minuts després de conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea on assegura que després d'aquesta sentència ''no canvia res en l'operativa en la majoria dels països de la Unió Europea''. En un breu text de menys de 60 paraules, la plataforma recorda les declaracions pronunciades recentment pel seu nou conseller delegat, Dara Khosrowshahi, on defensava la necessitat de mantenir vies obertes per regular els serveis que ofereix Uber.Khosrowshahi afegia en aquestes declaracions la seva intenció de continuar amb el diàleg amb les autoritats competents dels diferents governs europeus i de les ciutats europees on aquesta plataforma ofereix o vol oferir els seus serveis amb la utilització del mòbil.

