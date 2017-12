Un grup de prestigiosos economistes defensa la fortalesa de l'economia catalana

Salvador Alemany, president d'Abertis, és un dels signants del comunicat Foto: ACN

Un grup de set prestigiosos economistes catalans han consensuat un comunicat que sota el títol "Catalunya, una economia sòlida" resten rellevància a l'impacte de la crisi política sobre l'economia catalana. ''És notori, en primer lloc, que els fets polítics viscuts han pogut erosionar les perspectives de l'economia en la incipient sortida de la crisi'', però, tot i això, no s'ha d'oblidar' que ''Catalunya manté els trets fonamentals que han fet forta la seva economia''.El que diferencia les societats que viuen una crisi conjuntural és la capacitat d'afrontar-la a partir de la seva solidesa econòmica, defensen a títol personal Salvador Alemany, Carles Gasòliba, Joan Hortalà, Guillem López Casasnovas, Andreu Mas-Colell, Antoni Serra Ramoneda i Joan B. Casas.La crisi ''circumstancial'' que viu en l'actualitat Catalunya ''s'ha de contextualitzar tenint present les bases estructurals que han caracteritzat el dinamisme socioeconòmic de Catalunya al llarg del temps''.Els autors asseguren que ''totes les societats travessen al llarg de la seva història moments d'incertesa. El que les diferencia és la capacitat d'afrontar-los i els actius acumulats que permeten una estructura econòmica sòlida apta per assumir shocks puntuals''.Per aquests economistes, l'economia catalana presenta unes fortaleses que són estructurals i reflecteixen una economia ''robusta'' que es concreten en indicadors positius en tot un ventall d'àmbits com inversions, producció, exportacions i demanda interna. Aquesta sòlida base ''no desapareix fàcilment'' i per tant és un sistema consolidat que permet superar ''qualsevol conjuntura que sigui puntualment adversa''.Els economistes defensen que ''l'anàlisi circumstancial d'un moment determinat s'ha de contextualitzar tenint present les bases estructurals que han caracteritzat el dinamisme socioeconòmic de Catalunya al llarg del temps''.L'economia catalana és rellevant pel seu fort component industrial, exportador, infraestructural i teixit de pimes que formen un ecosistema que és reconegut per la confiança dipositada pels inversors internacionals.Els autors del comunicat, aprofitant la convocatòria de les eleccions del 21-D, demanen als partits polítics que concorren, que no han de ''negligir la necessitat de fer propostes en favor d'una política econòmica pròpia, que corregeixi els punts febles de la realitat econòmica i recolzi el punts forts''.Entre els ''enormes punts forts'' de l'economia catalana, els autors destaquen la internacionalització, el teixit industrial i la confiança dels inversors internacionals ''que ha assolit xifres rècords des del 2015''.En relació amb la industria, els autors destaquen que en el tercer trimestre d'aquest any el sector industrial ha registrat un creixement del PIB del 3,7% i que només en el mes d'octubre, coincidint en la celebració del referèndum de l'1-0, el PIB industrial va créixer el 4,3%, per sobre del conjunt de l'economia espanyola i del global de la industria espanyola.Per concloure el comunicat, els autors destaquen que aquesta solidesa de l'estructura econòmica catalana que s'ha consolidat aquestes últim anys s'ha produït en un ''context de finançament i inversió pública reduïts i per sota del que correspondria pel nivell de l'economia catalana''.

