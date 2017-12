Ciutadans ja prepara la «Festa de la Victòria» a la plaça d'Espanya

Porto dies i dies, preguntant a FACEBOOK, a tot arreu, a veure si algú pot explicar-me, com potser que els poguin votar a aquesta gent tant a CS com al PP, del PCS, ells mateixos van caient, però de CS i PP, m'agradaría algún especialiste catedratic, etc, m'ho expliques, Com poden votar a algú, que continuament menteix, et roba, et dona per ...., sense entendre que aqui es un poble treballador, solidari, etc, etc, i constantment, ens desprecient, 8sería molt llarg l'explicació), només dúes puntualizacions per els que els volen votar, PERQUE EL SR. ALBIOL, té 4 SOUS, perqué el Sr. RIVERA, primer diu que será el partit que menys es gastará en campanya electoral i resulta que és el que més gasta però de passada, i per últim, com es pot comprar un xalet a Madrid per un valor de un milió i pico, encara que demanis una hipoteca aquest imports RES DE RES, a no ser, que darrera hi hagi el IBEX-35, Potser aquesta l'explicació