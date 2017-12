Iglesias i Domènech donen per esgotat el «model processista»

Domènech, a Puigdemont: "Vull que tornis, però no pots estar en el futur govern de Catalunya

Xavier Domènech i Ada Colau, amb membres de la candidatura dels comuns Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

Pablo Iglesias, Xavier Domènech i Ada Colau, al míting de Santa Coloma Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

Qui ha de ser el president de la Generalitat? "Punyalades" entre companys. "Acusacions" de traïció. Aquestes són, segons el líder de Podem, Pablo Iglesias, les escenes d'epitafi que es viuran en el bloc independentista un cop passat el 21-D. Amb un desembarcament sense precedents de tota la direcció podemita, s'ha conjurat de la mà de Xavier Domènech per sentenciar que el "model processista s'ha esgotat" i que en aquestes eleccions només hi ha dues opcions: o Carles Puigdemont i "la restauració del bucle que ha fracassat" o el projecte que abanderen els "comuns", que interpreten que és el ressort del canvi a Espanya.Des d'Iglesias, a la número dos, Irene Montero. Des d'Íñigo Errejón, a Pablo Echenique i Miguel Urbán. Podem s'ha bolcat en un esprint final de campanya que dona pas a hores d'autèntica incertesa per tenir uns resultats electorals sobre la taula que interpreten que poden ser determinants també per a l'estat espanyol. Pel que passi amb l'independentisme, però també per la insòlita força que pugui tenir Ciutadans. Ells parteixen de la premissa, però, que si Domènech té la clau i és capaç d'entrar a la Generalitat teixint una aliança "progressista" Podem tindrà més ales per fer de catalitzador del canvi a Espanya.Podem i els "comuns" donen per fet que el bloc del 155 no és una opció real de govern a Catalunya. Perquè no sumarà i perquè no hi ha cap possibilitats que els de Domènech els cedeixi una abstenció. Ni a Arrimadas ni a un Miquel Iceta que pacti amb Ciutadans. Però també consideren que el relat independentista ja no dona més de sí en els termes en què ha estat plantejat. "I ara què? Nova promesa? Nou calendari de 18 mesos? Què prometran?", els ha reptat Iglesias. Els "comuns" estan convençuts que, passi el que passi el 21-D, fins i tot si l'independentisme té majoria absoluta, ERC els anirà a buscar.El diagnòstic que fan Podem i els "comuns" és que aquest esgotament del procés també implica un canvi de govern i de lideratges. Han recordat que aquesta ha estat una campanya "difícil" per a ells. Segurament la que més, reconeix Domènech. Per la polarització, però també perquè s'ha produït en unes condicions excepcionals perquè hi ha dirigents de l'anterior Govern a la presó o refugiats a Brussel·les. En aquest sentit, Domènech ha promès construir un "govern progressista" que lluiti per la recuperació de la "normalitat democràtica" i per l'excarceració dels consellers, però no s'ha estat d'adreçar un contundent missatge a Puigdemont per la declaració d'independència que va impulsar el 27 d'octubre: "Quan vas decidir el que vas decidir en aquells tempestuosos dies a Palau vas deixar de ser el president de tota Catalunya. Jo vull que tornis, però no pots estar al futur govern de Catalunya".Iglesias impulsa la via Domènech a Catalunya perquè està convençut que aquesta serà la seva catapulta a Espanya. El principal escull: el veto creuat entre socialistes i republicans que fan a priori inviable l'opció d'un tripartit d'esquerres. Els "comuns" reivindiquen un govern de "progrés" de la mà d'un PSC i d'una ERC que, en paraules de l'alcaldessa Ada Colau, han de recuperar la seva "identitat d'esquerres". Entenen que fer quallar aquest tripartit suposaria activar una moció de censura del PSOE per fer caure Mariano Rajoy. "Ell és l'única garantia d'una Catalunya compromesa amb el canvi polític a Espanya. Si no fem fora el PP, no hi haurà sobirania ni per a Catalunya ni per a ningú", ha advertit Iglesias.En la pugna amb el PSC per exercir de partit frontissa entre els dos grans blocs, Iglesias ha volgut posar en valor que Domènech ho fa sense lloses ni contradiccions. Ha recordat com Miquel Iceta va ser aquell dirigent que va clamar perquè Pedro Sánchez els "deslliurés de Rajoy" i que ara diu que "Rajoy millor que Podem" i "vol governar" amb PP i Ciutadans. "No ho entenc. Té sentit que algú d'esquerres voti el PSC? Potser per a gent de Convergència sí. Per aconseguir que el PSC giri a l'esquerra només hi ha un vot: Xavier Domènech". No ha estat casual, de fet, que el míting de tancament de la campanya dels "comuns" s'hagi fet a Santa Coloma de Gramenet, ciutat governada per la socialista Núria Parlon, una de les dirigents del PSC que més han alçat la veu en contra del suport del PSC al 155 i al seu apropament a PP i C's.El gir dels socialistes és, per a "comuns" i Podem clau per al canvi de correlació de forces a l'Estat que abanderen. "La solidaritat és la tendresa dels pobles", ha recitat Iglesias, que ha tret pit d'estar defensant a tota Espanya "els drets i la dignitat" de Catalunya, cosa que, al seu judici, ha renunciat a fer el PSOE. De fet, adreçant-se al rei Felip VI pel seu contundent missatge contra Catalunya després de la vaga del 3 d'octubre però també a socialistes, populars i Ciutadans ha advertit que "qui no entén que Espanya és plurinacional, senzillament, no entén Espanya". Per això, ha afegit, cal plantejar anar "més enllà de monarquies hereditàries amb sang blava".Podem i "comuns" s'han presentat així com els portadors de la República. A Catalunya i Espanya i amb les polítiques socials per bandera. "Nosaltres sí que hem estat sempre republicans, i no com altres que s'ho fan dir des de fa tres dies. I la República per la qual tanta gent va patir només és possible des de la fraternitat, la solidaritat i la tendresa dels pobles", ha sentenciat Colau.

