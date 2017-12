Reflexió per la República

Campanya acabada. El de demà és el repte més important que afronta en els darrers anys l'independentisme. Ho és més que el 9-N i fins i tot més que l'1-O, perquè aquelles dues jornades de votació no tindran cap valor (i el mandat de la darrera no tindrà cap viabilitat) si l'unionisme es fa amb el poder. Ciutadans , el PSC i el PP no tenen un projecte coherent per Catalunya més enllà de desallotjar del poder els independentistes i, en el cas dels socialistes, abanderar propostes més simpàtiques per Espanya . Els "comuns" donen per mort el procés i apel·len a un tripartit que no sembla precisament fàcil.Els missatges finals d'ahir dels líders del procés van ser coherents amb els de les darreres setmanes: Junts per Catalunya seguia demanant al vot com la garantia que Puigdemont torni de Brussel·les (caldrà un pacte amb la Fiscalia, abans) i recuperar el punt anterior al 155; ERC seguia brandant, amb el vent de les enquestes a favor la seva alternativa i donant contingut al camí cap a la República; i la CUP prometia unilateralitat, tot i que, igual que juntaires i republicans, no concretava com es faria efectiva. Per situar-vos us aconsello la crònica de final de campanya de l'opinió d'. Serà, per cert, una votació entre setmana però això no tindria perquè afectar a la participació. Us ho explica el politòlegen aquesta anàlisi



La varietat de la campanya. Avui publicarem el darrer diari de la campanya del 36 de Pep Martí, que ens ha atansat als paral·lelismes, més que evidents, entre aquelles eleccions que va guanyar el Front Popular i les de demà. En aquest contenidor podeu recuperar aquesta secció i totes les altres que hem publicat: els retrats dels independents, els perfils culturals dels candidats, els reportatges dels comitès de campanya, les "caravanes" explicant la rebotiga de la campanya, els perfils dels votants, la tria diària amb el pòquer de campanya... De tot i força gràcies a la feina que, entre d'altres, han fet Oriol March, Roger Tugas, Pep Martí, Sara González, Isaac Meler, Aida Morales i Jordi Bes seguint els partits. També podeu recuperar l'evolució de les enquestes, consultar els programes dels partits en aquest interactiu, i fer i compartir la vostra porra d'escons.





Vist i llegit



Les pàgines d'opinió d'El País acullen cada dia diversos articles d'opinió que no són gens respectuosos amb l'independentisme i els seus líders. Ahir era destacable el de l'escriptor Andrés Trapiello, que darrerament està molt i molt preocupat per la situació que es viu a Catalunya. Per ell, els catalans, adoctrinats, voten malament, però té la solució. "Hi ha presons de sobra, no hi ha un sol poble de Catalunya, i la prova que a Espanya no hi ha presos polítics és que hi ha entre un i dos milions que poden dir-ho lliurement sense haver d'anar a presó", escrivia a No hi haurà divans per a tothom. Gràcies per ser tan magnànim senyor Trapiello!





El passadís



Dia de mítings finals de campanya. Emotivitat a Sant Vicenç dels Horts per l'absència de Junqueras però també agradable sorpresa per la presència de Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, entre el públic. I emoció també al de Junts per Catalunya per la presència dels pares de Jordi Sànchez. A Nou Barris, el personal de Ciutadans repartia bufandes i mantes als assistents per abrigar-se, i a Santa Coloma es repartien petons. Pablo Iglesias i Xavi Domènech tenen una fantàstica relació personal, que explica en part el distanciament del líder de Podem amb Albano Dante Fachin. El petó que Iglesias va fer a Domènech al Congrés va ser molt comentat i ahir hi va tornar quan es van creuar a l'escenari. El cap de llista dels "comuns" no s'hi acaba de trobar del tot còmode, però en campanya tot suma.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1973 l'organització armada ETA matava a Madrid el president del govern espanyol, l'almirall Luis Carrero Blanco, que havia nascut el 1904. Era una de les figures més dures del règim i es perfilava com a possible successor de Francisco Franco, que ja tenia una salut molt deteriorada. Aquest documental de TV3 dona el context de l'atemptat, en el qual algunes veus hi van implicar la CIA, i les seves conseqüències. Aquesta mateixa setmana una colla de falangistes l'ha homenatjat a Santoña, el municipi de Cantàbria on va nàixer, però no consta que la justícia hagi obert cap diligència.





L'aniversari



El 20 de desembre de l'any 1969 naixia a Neuss, a la República Federal Alemanya, on treballaven els seus pares, la política valenciana Mónica Oltra. Procedent d'Esquerra Unida i del seu corrent valencianista Esquerra i País, va integrar-se a Compromís i, malgrat que el seu partit és minoritari a la coalició (Iniciativa del Poble Valencià), el seu carisma l'ha dut a ser-ne cap de cartell i vicepresidenta del Consell. Quan era a l'oposició es va fer cèlebre per la denúncia dels casos de corrupció del PP. Aquí alguna de les seves intervencions com a representant de Compromís.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)