Rajoy defensa que l'unionisme «representa el costat bo» el 21-D

El PP ha posat tota la carn a la graella quan queden poques hores per la fi de la campanya electoral. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, protagonitzat aquest dimarts un tancament de campanya a Barcelona sentenciant que l'unionisme que defensa la "democràcia, la Constitució i la llei representa el costat bo en aquesta història".En aquesta línia, Rajoy ha assegurat que el "primer punt" del seu programa "és la unitat d'Espanya i el segon la sobirania nacional" que diu que han de decidir "tots" els espanyols. L'escenari de l'acte més multitudinari de tota la campanya ha estat el Pavelló Italià de Barcelona, lloc que precisament va acollir el centre de premsa des d'on l'expresident de la Generalitat Artur Mas va anunciar els resultats del procés participatiu del 9-N. Aquest dimarts, l'espai ha acollit un públic d'edat avançada format per unes 800 persones que ha aplaudit la intervenció de l'autogovern català a través del 155.En aquest context, el president espanyol ha situat el 21-D com unes eleccions "decisives per a Catalunya, Espanya i Europa" i ha pronosticat que el PP seguirà sent un "partit molt important a Catalunya". "I sinó temps al temps", ha afegit. Rajoy ha apuntat que el vot al PP és el més "útil" i ha assegurat que els populars reben "les pitjors herències" però entreguen "els millors resultats".Conscient de l'evolució de les enquestes i l'estancament del PP en la darrera posició, el màxim líder dels populars s'ha mostrat obert a buscar un acord amb la resta de forces "constitucionalistes" que es presenten en aquestes eleccions, principalment PSC i Cs. Rajoy ha assegurat que el PP vol "liderar la reconciliació" després d'aplicar el 155 i haver "trencat" l'independentisme. "Els catalans han recuperat la seva veu i tots els espanyols els acompanyarem en la construcció d'un futur millor".

En aquest sentit, ha lamentat "profundament" el "patiment" dels catalans els darrers mesos a parer seu provocat per la "confrontació que alguns irresponsablement han generat". Amb tot, Rajoy ha insistit en demanar el "vot útil" per a un PP que aposta per "llibertat, pau social, respecte a la llei, concòrdia, la Constitució, l'Estatut, la pluralitat, Espanya i Europa" en contraposició a un independentisme que "ha volgut portar Catalunya a un passat d'aïllament i exclusió".



Albiol augura el "punt i final" del procés



El candidat del PP, Xavier García Albiol, s'ha vist eclipsat per Rajoy i en una intervenció més breu ha reivindicat que el seu partit "ha parat el procés, que havia causat dolors i traumes a la societat i l'economia" i que gràcies a l'aplicació de l'article 155 i la convocatòria d'eleccions "excepcionals", el full de ruta independentista està "a punt d'arribar al punt i final".



Albiol ha destacat que aquestes eleccions són per escollir entre "la democràcia que representa Rajoy i el PP, o tornar al caos, el conflicte i la divisió". "Mariano Rajoy representa el millor de la nostra societat". No s'ha quedat sol en les lloances. El president del govern espanyol en el seu discurs ha recordat que "quan hi havia atacs als cossos i forces de seguretat de l'Estat, el que estava a Pineda de Mar era el Xavier i els altres fent tuits des de casa seva".

El candidat popular a la presidència de la Generalitat també ha defensat que "si hi ha algú a Catalunya que s'ha partit la cara pels que se senten espanyols i catalans és el PP". I ha dirigit un contundent missatge cap a Puigdemont i el vicepresident empresonat, Oriol Junqueras: "Us crèieu que estàveu per sobre del bé i del mal i mireu com esteu: un detingut i en presó provisional i l'altre a 1.000 quilòmetres de Catalunya perquè li té por a la democràcia i al govern democràtic que ha tornat la normalitat a Catalunya".Les enquestes auguren uns resultats que freguen els mínims històrics del PP al Parlament de Catalunya i els populars han culminat la campanya apel·lant al "vot útil" per aconseguir una majoria unionista a la cambra catalana. El número 5 per Barcelona, Dani Serrano, ha obert aquest l'últim míting assegurant que el PP "farà callar les enquestes i alguna boca que vol que fracassem". "Utilitat és votar el partit que governa Espanya i no el que defensen altres", ha reblat en una referència implícita a Cs que ha estat freqüent en la darrera setmana de campanya.De fet, el PP ha arribat al punt d'alertar d' una mala passada de la regla d'Hondt (la fórmula de repartiment d'escons) en els seus actes de campanya i aquest dimarts fins i tot han difós un tutorial explicant "per què el PP es disputa l'últim escó amb els independentistes el 21-D". Rajoy, aquest dimarts no només ha demanat el "vot" sinó també el "proselitisme" dels més fidels per "convèncer els que encara dubten". Ara ja només queda el dia de reflexió.

