La CUP invoca el compromís republicà per complir la «tasca històrica» de desplegar la independència

El candidat de la CUP a l'acte de final de campanya de Barcelona, Carles Riera. Foto: ACN

Acte de final de campanya de la CUP a Barcelona. Foto: ACN

EN DIRECTE Un miler de persones omplen el pavelló Virrei Amat de Barcelona, en l'acte de final de campanya de la @cupnacional. Membres del CDR enceten el míting amb una urna de l'1-O que arriba a l'escenari entre aplaudiments; informa @aidamboix https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/e5KnjF43AW — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

L'alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez Gordillo, a l'acte de la CUP de final de campanya. Foto: ACN

Més d'un miler de persones han acompanyat la CUP al pavelló de Virrei Amat del districte de Nou Barris, a Barcelona, en l'acte de final de campanya, que s'ha realitzat de manera simultània a cinc llocs de Catalunya. Un acte per acabar de determinar la seva postura política, per explicar què i per què, i per tornar a demanar a Junts per Catalunya, ERC, i el conjunt de forces d'esquerres que es comprometin amb la voluntat popular, i la decisió que van prendre dos milions de persones el passat 1 d'octubre, quan van decidir que volien tirar endavant la independència.En aquest camí, ha assegurat el líder dels cupaires, Carles Riera, només hi ha lloc per la "plena desobediència", ja que el 155 continuarà sobre qualsevol govern que es comprometi a tirar endavant la voluntat del poble. "Fins ara hem fet la revolució dels somriures, però ens han posat el dit a la boca per ofegar-nos", ha declarat. Ara, però, "caldrà recordar-los que també tenim dents", ha sentenciat. Per això, ha demanat que totes les forces del "sí" facin un "bany de realisme" i que "oblidin qualsevol via de diàleg"."No torneu a fer-vos enrere i a decebre'ls, com vau fer el 28 d'octubre", ha demanat als partits de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, a qui ha instat a "sumar-se al moviment republicà", sense demores ni renúncies. Aquí, ha afirmat, la CUP hi serà "sense exclusions" i amb el suport del poble. Perquè, tal com ha recordat, "el poble mana i el goven obeeix", i aquesta ha de ser la màxima, també, per als guanyadors de les eleccions.Segons ha afirmat Riera, la CUP serà "la punta de llança", així com també la "garantia" perquè Junts per Catalunya i ERC no caiguin en discussions polítiques sobre "qui ha de manar". De fet, la número 2 de Barcelona, Maria Sirvent, ha volgut ser molt clara en el per què. Davant d'una situació amb presos polítics, "cal que les institucions arribin allà on va arribar la gent", i aquest camí és el de "no claudicar" i tirar endavant, de manera precisa i unilateral, la República.Sirvent ha considerat que "el conflicte social ja no té cap tipus d'aturada", i malgrat la "por" que interposa l'Estat, els catalans no estan disposats a "defallir" perquè "la situació és molt greu" i no hi ha "retorn a la normalitat possible". "Amb qui hem de dialogar? Amb un Estat que ens amenaça i ens empresona? Amb un Estat que ens vol submises i esclaves?", ha preguntat. Per això, ha tornat a insistir en la necessitat d'una via unilateral i desobedient, tal com la CUP ha desplegat durant els 15 dies d'una campanya que Riera ha considerat "la més tramposa i repugnant de totes les que és possible imaginar"."L'1 d'octubre va ser un dia que durarà anys", ha citat l'exdiputada Eulàlia Reguant, que ha recordat la "màgia" que es va despertar, en l'anhel de tanta gent, el dia del referèndum. Va ser un dia, justament en fa vuitanta, en què milers de persones van sumar "cossos contra porres, paciència contra intransigència i clam contra acarnissament". Però també va ser un dia, ha remarcat, que va ser "molt més", perquè gent d'arreu de l'Estat i dels Països Catalans va sumar-se a aquesta "alegria rebel com a antídot de la por".Però la por, ha continuat l'exdiputada Anna Gabriel, es combat des del carrer, de forma comuna i solidària. Perquè l'Estat, ha afirmat, ha ensenyat "la llei com a única opció possible", però la vida "no només va de la llei" sinó de com s'interpreta. I els catalans han decidit combatre els privilegis, el nacionalisme espanyol, els interessos de classe i els de gènere. "Ells diuen que antes roja que rota, i els hi encanta sotmetre, tenen al·lèrgia a la democràcia i l'han tingut sempre", ha denunciat, tot recordant que, "són qui són gràcies a 40 anys d'absència de democràcia".La veu jove també ha cridat independència. La portaveu d'Arran, l'organització juvenil de l'esquerra independentista, Mar Aragonés, ha fet una crida a tot el jovent de Catalunya, a qui ha assegurat que té "la clau" de la "llibertat i per derrotar un règim corrupte, feixista i cruel". I que és que l'1 d'octubre, ha recordat, el jovent també va sortir al carrer per "plantar cara a la repressió", i això, ha determinat, "no s'oblida". "No deixarem que malvenguin el referèndum", ha declarat, i el proper 22 de desembre, ha demanat, "que ningú oblidi l'1 d'octubre i el mandat del poble".I com a joves, però també com a dones, ha continuat la regidora de Capgirem Barcelona i número 8 de les llistes de Barcelona, Maria Rovira, "ja n'hi ha prou" de masclisme i patriarcat. "Volem follar amb qui ens doni la gana i com ens doni la gana", ha aclarit, i adreçant-se a la líder de Ciutadans, ha etzibat: "Senyora Arrimadas, es pot ser dona i defensar polítiques masclistes, com fa vostè, que representa els interessos de l'oligarquia. Per això, nosaltres tornem a dir que aquí hi ha un poble digne i un moviment polític dempeus".Rovira també ha deixat molt clar que, a partir d'ara, s'haurà de defensar la República "amb ungles i dents", i no només des del Parlament, sinó també des del municipalisme, un moviment clau per a la CUP, que actualment pateix "els límits de les imposicions autonomistes". "Barri a barri, vila a vila, hem d'omplir tots els racons de lluitadores socialistes i feministes", i en tots aquests llocs, s'haurà de continuar defensant la legitimitat de la República, que va ser votada per dos milions de persones.L'orgull de classe és del que ha fet bandera, també, la CUP. Però no ha estat la mateixa gent, ni diputats ni candidats, qui han tret pit de lluita obrera, sinó la membres de la COS i de Càrnies en Lluita, Montse Castañé, i l'alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez Gordillo, que han fet alçar el públic de les cadires entre aclamacions i aplaudiments."A Arrimadas, a Miquel Iceta, ells no saben què és treballar", ha cridat Castañé, que ha convidat el bloc unionista a "venir a l'escorxador", on aprendran què és treballar. Perquè ara, ha dit, la classe treballadora ha decidit "posar-se dempeus" per votar i aturar el país "tantes vegades com faci falta" per tirar endavant una "República socialista i feminista, on sense les dones no hi ha revolució". I també, per altra banda, "marxar d'un estat espanyol corrupte, feixista, masclista", i on hi ha una monarquia espanyola que "hauria d'anar a la presó". El rei, ha assegurat, "i tota la seva família". "Ja n'estem farts d'aquesta colla de vagos!", ha cridat.Gordillo, que ha lamentat que Arrimadas utilitzi el "folklore andalús" per "donar força al feixisme", ha assegurat que els catalans són "un exemple" pel poble d'Andalusia, ja que ha sabut i sabrà defensar la seva sobirania, tal com es va demostrar l'1 d'octubre. Per això, ha volgut donar suport a la CUP, contra un PP que és el "feixisme de sempre", un PSOE que és el "cavall de Troia del moviment obrer", i Ciutadans que és "el feixisme somrient". "No hi ha dret que la gent estigui a la presó, i menys, per les seves idees polítiques", ha etzibat. "Perquè sí", ha dit, "hi ha presos polítics", i en aquests propers comicis hi ha possibilitat de "tupinada".

