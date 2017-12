ERC evoca Junqueras per guanyar i passar pàgina a l'«establishment» autonomista

Marta Rovira, amb altres candidat, damunt l'escenari. Foto: Adrià Costa

Mundó, Romeva i Bassa, en el míting final d'ERC, a Sant Vicenç dels Horts. Foto: Adrià Costa

Oriol Junqueras no només és el cap de llista d'ERC, també és el seu nítid candidat a la presidència. Aquest missatge que els republicans han anat subratllant in crescendo durant la campanya s'ha ratificat amb més claredat que mai el darrer dia, en què els membres de la llista han anat a la presó d'Estremera al matí i han clos la jornada amb un míting multitudinari al seu municipi, Sant Vicenç dels Horts, davant d'unes 3.000 persones, segons l'organització, en què han lloat el vicepresident català i el seu projecte de país.En un emotiu darrer acte que ha acabat amb una gran quantitat de candidats damunt l'escenari abraçant-se, Junqueras ha estat la figura central indiscutible, perquè, malgrat absent, tots els oradors s'hi han referit, així com a la seva comarca, el Baix Llobregat, que han agafat com a referent per construir el nou país. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha recordat que l'esquerra que històricament governava a la comarca van avisar que ell no podria liderar l'ajuntament del seu municipi, així com certa burgesia havia assegurat que no podria gestionar l'economia de la Generalitat. "La burgesia d'aquest país ha vist que té un contrincant!", ha clamat, ja que el candidat republicà "és canvi, és esperança i prosperitat econòmica" i una garantia per fer una República "més lliure i justa".D'aquesta manera, Rovira ha destacat el projecte de país divers del seu cap de llista -de qui els centenars d'assistents han clamat "Oriol, president!", diversos cops-, amb qui s'ha reunit dues hores pel matí i que li ha transmès l'"esperança que s'imposaria la raó i la justícia", ja que "és el millor candidat que té aquest país per liderar la nova etapa que ha de començar". Segons ha explicat, emocionada, l'ha trobat "serè i ferm" i li ha demanat que agraís "a la gent del Baix Llobregat el que ha fet per aquest país", ja que ells "han cosit el país, han construït cohesió i generat prosperitat" i són un "exemple de com cal construir la República".Una comarca que, segons ha afirmat, s'ha "construït des de la pluralitat, els accents diversos, els orígens, les parles, les creences diverses", cosa que és la "base" per edificar el nou país, ja que "la diversitat és riquesa i fortalesa". "Construirem la República sense posar ningú a la presó per les seves idees, perquè sabem que el país és diversitat, sense uniformar, què és això de bandejar idees o tancar-les a la presó?", ha cridat, referint-se a les declaracions dels últims dies de l'exdirigent del PSOE Josep Borrell i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.Finalment, Rovira també ha cridat a somriure, com sempre demanava Junqueras, ja que "un país només es pot fer créixer amb un somriure, amb l'esperança" i ha recordat que "el junquerisme és amor, ara, aquí, demà i a tot arreu". Per tot això, ha demanat apostar pel vot útil independentista i ha afirmat que ERC és l'única opció perquè Cs no sigui l'opció més votada.Al seu torn, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que "ni les amenaces, ni la por frenaran les ànsies de llibertat d'aquest país" i ha defensat que ERC ha "governat per a tothom" i, com a exemple, ha citat que "la renda garantida de ciutadania i la universalització de la sanitat pública ho són per a tothom" i per mantenir el projecte d'"un sol poble". Així mateix, ha apel·lat al vot útil independentista per evitar que guanyi Cs: "No permetrem que governi aquest país aquells que van néixer per dividir-nos i per trencar la cohesió social que va permetre l'escola catalana". "Persistirem fins aconseguir la llibertat d'aquest país", ha asseverat, i ha conclòs amb el mateix crit amb què va acabar el discurs després de ser escollida presidenta del Parlament: "Visca la democràcia, visca el poble sobirà i visca la República catalana!".Igualment, el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha cridat a votar pensant en "els 2,3 milions de ciutadans pacífics que van anar a votar l'1-O i les càrregues brutals que van portar 1.000 persones a l'hospital, en l'abús del 155 i tot el que s'ha endut per endavant, els que usen la mentida per dir que la societat catalana està fracturada o que els mestres adoctrinen". Així ha insistit que Junqueras "és a la presó perquè dona la cara" i, tot i això, ha asseverat que les eleccions "les guanyarà ERC o Cs" i ha instat a fer "que les guanyi la llibertat i la dignitat i no la imposició".De la mateixa manera, la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, ha enviat un dard per al cap de llista del PSC, Miquel Iceta, sense citar-lo: "Mentre a nosaltres ens emmanillaven i posaven a la presó, alguns ballaven i explicaven alegries a l'escenari". Igualment, ha aplaudit que la d'ERC és "la primera llista cremallera dels partits" i ha assegurat que és "la llavor de la victòria". Ha enviat també un missatge a Junqueras: "Oriol, seguim i seguirem, tu ja m'entens, que diuen les pancartes!".Per altra banda, el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ha agraït a Rovira que hagi posat "la cara, el cor i l'espatlla per encapçalar un projecte d'aquestes característiques" i ha destacat que és "la millor de les hereves del projecte" dels republicans. També ha agraït als "amics de la resta d'Espanya que no es creuen aquest fals estudi de l'odi" i han treballat per "respectar la llibertat d'expressió i construir democràcia amb la resta de demòcrates d'aquí i de la resta d'Europa".Al seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha tingut un missatge molt clar per a la candidata de Cs, en clau comarcal, com Rovira: "Senyora Arrimadas, sense el Baix Llobregat, no hauríem aconseguit la jornada laboral de 8 hores, no s'hauria plantat cara al feixisme el 36, no hi hauria hagut lluita antifranquista obrera, popular, de classe i nacional, no haguéssim salvaguardat la llengua catalana, el nostre país encara estaria tan trinxat com ens la van deixar els franquistes l'any 1975 quan va morir la bèstia, no s'hagués pogut construir la Catalunya autònoma i no es podrà construir la República de Catalunya!". Així, ha celebrat que, des d'ara, la comarca tindrà un nou orgull, tenir "un president baixllobregatí", i ha insistit, cap a Arrimadas: "El dia 21 guanyarem i vostès no, ens intenten fracturar i no ho aconseguiran!".Igualment, el portaveu adjunt al Congrés, Gabriel Rufián, ha replicat a Josep Borrell, que va apostar per "desinfectar" Catalunya i, en un missatge als socialistes, ha clamat: "No som unes malalties, som els fills i els néts d'aquells que vau trair i ara us guanyarem i governarem!".Finalment, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha intervingut per videoconferència des de Brussel·les i ha lamentat que, en aquesta campanya s'han sentit "barbaritats" i s'ha patit "més que mai la repressió" i ha reclamat, com a resposta: "Omplim les urnes de democràcia i expliquem que volem un país obert al món i un govern fort que ens ajudi a complir el compromís de defensar la ciutadania". "Ja no som un afer intern d'Espanya!", ha assegurat.Al seu costat, el conseller de Salut, Toni Comín, ha explicat que la dona de Junqueras li va explicar que ell està bé perquè és "fort com una mala cosa" i, per això, ha instat a ser tothom igual de forts per afrontar la "batalla de la repressió, de seduir els nostres conciutadans que encara no veuen que la República és la millor oportunitat i la de l'opinió pública europea". "Som forts per persistir i guanyarem i, guanyant, farem un país millor", ha conclòs.

