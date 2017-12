Última crida de Puigdemont: «Cal reforçar més que mai la presidència de la Generalitat»

▶️ Hores d’ara, el #Megamíting amb el president @KRLS ha tingut 28.300 connexions (16.000 Periscope, 5.000 a Youtube i 7.300 a Facebook) i, aproximadament, 5.000 assistents en els actes públics. En total, 33.3000 visualitzacions. Moltes gràcies a tots! pic.twitter.com/eZDZtIlgsq — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 19 de desembre de 2017

Eduard Pujol, en l'últim dia de campanya de Junts per Catalunya Foto: Junts per Catalunya

Elsa Artadi, directora de campanya i número deu per Barcelona de Junts per Catalunya Foto: Junts per Catalunya

La Plaça de la Virreina de Barcelona ha acollit el "megamíting" final de Junts per Catalunya amb el qual la candidatura de Carles Puigdemont ha tancat la campanya electoral. "Si guanya el president del 155, haurem regalat tota la nostra sobirania a Mariano Rajoy i a tot el que ell representa", ha assegurat Puigdemont, que s'ha tornat a comprometre a tornar a Palau amb "tot el Govern legítim" si venç als comicis. El candidat ha indicat que "cal reforçar més que mai la presidència de la Generalitat", i ha indicat que si s'avala el 155 "sempre es podrà treure el màxim dirigent" quan Madrid vulgui.Segons el candidat, la voluntat pacífica ha estat el motor del procés. "I seguirem al servei de la pau i de la fraternitat encara que ens peguin", ha assenyalat el dirigent independentista. "Quan se'ns sotmet a povocacions molt dures, sabem mantenir el compromís amb la no violència. Jo, com a president del país, puc anar amb el cap ben alt per tot el món. Escoltar la veu dels ciutadans és imprescindible", ha indicat Puigdemont, que ha recordat el mandat del 27-S i la celebració del referèndum.La resposta d'Espanya va ser "violència, manipulació i mentides". "Han posat gent a la presó i han obligat a l'exili", ha constatat Puigdemont, que ha posat de manifest que les eleccions són "imposades". "El dia 21 és la segona volta de l'1-O. Tot està en joc", ha insistit el president, que ho vol "seguir sent" sense que ningú "l'escapci". Ha recordat que ell no es volia tornar a presentar, i la resposta "furibunda" de l'Estat l'ha obligat a prendre "decisions transcendents". "M'he presentat acompanyat de la candidatura de gent del país, de militants de Catalunya", ha indicat el cap de cartell, que l'ha reivindicada com l'herència de la ja extinta Junts pel Sí."Estem em disposició de tenir un país millor gràcies a la implicació dels 7,5 milions de catalans. Alguns volen dividir i fracturar la societat catalana", ha asseverat Puigdemont, que ha considerat "difícil d'entendre" que per mantenir la unitat d'Espanya calgui fer ús de la violència. "No se'n sortiran. Catalunya seguirà sent un sol poble", ha recalcat el president de la Generalitat, que ha criticat la bel·ligerància del bloc dle 155."Sento un profund orgull de la vostra reacció", ha apuntat el president, que s'ha referit a la manifestació que es va celebrar la primera setmana de campanya. Segons ell, per fer un país millor "cal que ens preguntem si tenim les eines". "Cal tenir un estat independent", ha apuntat el dirigent del PDECat, que ha situat el 155 com a "única alternativa" a l'estat català. "Fer un país millor no és possible amb el 155 ni amb els que l'han fet possible", ha ressaltat el cap de files de Junts per Catalunya."No volíem ni podíem refugiar-nos en l'exili i en la presó. Ens mou l'esperança, la democràcia, la llibertat, la dignitat i Catalunya. Us demanem el vot per Catalunya. Els països som un somni, tenim el dret a la il·lusió, i no ens el prendran. Tenim el convenciment que ens mereixem un país millor, hi tenim dret", ha apuntat Eduard Pujol, portaveu de la candidatura i també protagonista de la campanya Segons ell, l'Estat és una amenaça per aquells que militen en una Catalunya "sense complexos". "Demà, si ara no ens plantem, aquest Estat arbitrari tocarà de ple aquells que ara s'ho miren de lluny. Per això la llei de l'embut ens afecta a tots", ha indicat el portaveu de la llista. "Han agafat el gust a prohibir. Si no els aturem, no pararan. I per parar-los tenim les urnes", ha insistit. "Reaccionem, sisplau, i guanyarem. Hem de triar entre país i 155, entre Puigdemont i 155", ha apuntat.Pujol ha carregat contra Ciutadans perquè un dels seus representants ha parlat de "retir espiritual voluntari" en referència a l'exili. "No tenen vergonya", ha apuntat. "Com volen que no ens esverem? Hem de dir prou!", ha assenyalat de manera vehement l'exdirector de RAC1, que ha parafrasejat Puigdemont indicant que el 155 són les "lleixes buides" del Museu de Lleida després de retornar les obres de Sixena."Protegirem els mitjans públics perquè no ens faran callar. TV3 i Catalunya Ràdio no es toquen", ha apuntat Pujol. "Mentre hi hagi risc d'ombra d'arbitrarietat, mentre dir la veritat sigui un esport de risc, mentre tinguem aquesta por, haurem de servir el país. Serem allò que vulguem ser", ha asseverat Pujol.Elsa Artadi, directora de campanya de Junts per Catalunya, ha volgut arrencar l'acte donant "mil vegades gràcies" a tots aquells que han assistit als actes de la recta final cap al 21-D: Artadi ha saludat els pares de Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i número dos de la candidatura presidencial des de la presó de Soto del Real. "Hem fet una candidatura que fa un mes no existia i que guanyarà les eleccions. Anirà just, per això us demano que passeu el rasclet", ha reclamat la dirigent de la candidatura, una de les revelacions de la campanya electoral "Ens hem unit per lluitar per la nostra llibertat. Volem llançar un missatge a tots els independentistes: si el dia 21 canviem de president, guanyarà Mariano Rajoy. La victòria de Puigdemont és una victòria de país, i per això cal defensar el Govern legítim. Això només ho fem nosaltres", ha assenyalat Artadi, que ha indicat que està "a les mans" dels catalans que votaran el proper dijous.Just després del discurs d'Artadi, la candidatura ha emès de nou el missatge que Sànchez va enregistrar des de Soto del Real en què reclama "no donar l'esquena a Puigdemont". Aquest ha estat el missatge central de la campanya, i aquest ha estat el missatge central de l'últim míting. El veredicte, dijous al vespre.

