Rosa M. Ibarra (PSC): «El procés no ens ha aportat res, cal passar pàgina»

Rosa M. Ibarra, cap de llista del PSC per Tarragona, en un míting a Salou Foto: Jonathan Oca

"El procés no ens ha aportat res, Catalunya no ha avançat i ja és hora de passar pàgina"

"Nosaltres defensem i defensarem el nostre sistema d'escola catalana"

Rosa M. Ibarra, cap de llista del PSC per Tarragona Foto: Jonathan Oca

Rosa M. Ibarra (Alió, 1969) és llicenciada en Dret per la UDL i màster en Lideratge per la Gestió Política i Social per la UAB. És militant del PSC des del 2005 i actualment és regidora a l'Ajuntament de Valls. Està convençuda que Miquel Iceta és l'únic que pot tornar la normalitat a Catalunya. Rebutja parlar de blocs, ja que considera que el seu partit no forma part de cap i no vol sentir a parlar d'adoctrinament a les escoles. La socialista afirma que el seu partit defensa i defensarà el sistema d'escola catalana.- No m'agrada parlar de blocs i tampoc considero que estiguem en cap perquè no els volem. Nosaltres volem bastir ponts per arribar a acords i consensos que ens permetin trobar solucions a la situació. El 21-D, els ciutadans tindran l'oportunitat d'optar per les solucions o per seguir com estàvem.- Jo crec que no perquè des de l'inici dèiem que ni declaració unilateral d'independència (DUI) ni 155. La DUI finalment es va produir i per tant, es va aplicar el 155 però evidentment no ho volíem i que tenia a les seves mans evitar tot això era Puigdemont, que el 26 d'octubre va estar a punt de convocar unes eleccions i això hagués evitat l'empresonament dels consellers, l'aplicació del 155 i moltes coses. No va aguantar la pressió i va fer la declaració de la pseudorepública i ara estem com estem.- Clar, de fet hi ha hagut una actuació de posar-se a fora de la legalitat. Si qui guanya les eleccions actua dins la legalitat, no té cap sentit seguir aplicant el 155.- Respecte als exconsellers empresonats, ens sembla molt greu que hi siguin. Les mesures cautelars que es van imposar són massa estrictes. Quan es van prendre aquestes mesures no ens van semblar correctes. És excessiu que com a mesura preventiva es posés la presó incondicional. Pe que fa a la fugida de Puigdemont, no correspondria a mi parlar-ne però no em sembla bé que s'hagi produït aquesta fugida perquè hi ha qui ha fet front a les seves accions.- No i tampoc ho considera així Amnistia Internacional, de la qual ningú pot dubtar que sigui socialista ni afí a cap partit ni estat. I pel que sé, ni les seves defenses, els seus advocats, ho consideren així.- Realment, fent balanç d'obra de Govern ha servit per a ben poques coses. Per això cal tirar endavant i recuperar l'economia que ha quedat afectada per la fugida de les empreses. Hi ha uns projectes que estan estancats, esperant que arribin les inversions que s'han aturat per la situació actual. El procés no ens ha aportat res, Catalunya no ha avançat i ja és hora de passar pàgina. Ja és hora de treballar pels ciutadans.- No és així perquè un referèndum és molt diferent d'unes eleccions, sobretot pel pes dels vots. No té res a veure.- No, i la nostra voluntat és que ho sigui Miquel Iceta. Ja ho hem repetit moltes vegades que no li donarem suport perquè ho sigui perquè creiem que el més indicat és el nostre candidat.- Amb aquells que facin president Miquel Iceta perquè és l'únic que pot aportar experiència, treball, centralitat, establir acords amb l'Estat i tornar a unir la societat.- Bé, això no és així. El nostre sistema d'elecció dels candidats es fa a través del Consell Nacional del partit i aquest és qui aprova, o no, una proposta de la comissió de llistes, que és qui veu la candidatura general del partit per tot Catalunya, El partit va decidir que volia que una de les demarcacions estigués encapçalada per una dona i després de valorar la feina al Parlament i al territori, van decidir que fos jo qui l'encapçalés. Ara, independentment de qui vagi de número u o de dos, el nostre és un projecte conjunt i el Carles i jo seguim treballant en la mateixa direcció.- No, no hi cap problema i seguim treballant.- Tant de bo la gent volgués fer un exercici de reflexió i es preguntés que és el que els van prometre, on estem ara, què hem aconseguit durant els cinc anys que ha durat el procés i quins perills hi ha si seguim en la mateixa situació i direcció. I un cop fet això, que pogués votar.- No existeix i no ho considero en cap moment. No és així. El model actual d'escola catalana d'immersió lingüística, del qual nosaltres ens en sentim pares i mares, de fet més nosaltres que no altres formacions polítiques que ara s'erigeixen com a guardians de les essències catalanes i que en aquell moment quan es creava aquest sistema els advocaven per una separació de la canalla escolaritzada en català i en castellà. Nosaltres vam entendre que això no podia ser així i per tant, nosaltres defensem i defensarem el nostre sistema d'escola catalana.- Primer caldria agafar el projecte, revisar-lo i parlar amb els sectors implicats del territori i donar-li marxa els més aviat possible perquè els ciutadans no es mereixen projectes que no s'acabin mai.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)