Ciutadans: entre l'impuls del vot útil i el sostre unionista

Inés Arrimadas i Albert Rivera, en el seu acte més multitudinari, a Girona. Foto: ACN

- La campanya de Cs ha mostrat dos lideratges consolidats: el d'Albert Rivera com a cap indiscutible del partit, i el d'Inés Arrimadas, aquella noia jove que el 2015 va saltar al primer lloc com a candidata a la Generalitat, quan Cs va passar de 9 a 25 diputats. Dos lideratges en pugna? En aquella campanya, la gaditana anava del bracet de Rivera en els cartells. Aquest cop, ja és protagonista en solitari. Però Rivera ha participat activament en la campanya, i en tots els actes en què tots dos intervenen, és sempre ell qui clou el míting. No hi ha cap senyal de desavinences. Tots dos tenen camp per córrer. Fins ara.



- L'aposta de Cs per qüestionar el model educatiu és una de les seves mesures més arriscades. Encara que amb el temps han suavitzat la càrrega contra la immersió lingüística, defensen la penetració del castellà a l'ensenyament sota el paraigües d'un model trilingüe: català, castellà i anglès. A banda de la llengua, l'altra via d'atac contra l'escola és l'acusació d'adoctrinament, que Arrimadas expressa en la frase: "Volem una escola que ensenyi a pensar, no què pensar". Però l'escomesa contra l'escola té mal pronòstic: és un dard contra la cohesió social i no té cap altre suport polític en un àmbit, l'ensenyament, en què les lleis requereixen de consens ampli.