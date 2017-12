​Les 500 fotos de Revilla amb catalans

La postal de Nadal que Revilla li ha dedicat a Iceta. Foto: Jordi Bes

No és del PP, no és del PSOE, no li mana el Vaticà ni tampoc la banca. Es tracta de la carta de presentació de Miguel Ángel Revilla, el president de Cantàbria, el qual ha acudit a Catalunya en l'últim dia de campanya electoral del 21-D per donar suport al socialista Miquel Iceta. Ha arribat a mig matí a Barcelona, i mentre esperava que li arreglessin l'habitació s'ha fet "més de 500 fotos amb catalans sense saber el que voten". Confessa que mai ha rebut "cap retret" a Catalunya sobre el que pensa, i insisteix: "Mai he tingut cap problema lingüístic a Catalunya".Revilla és del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC). Complirà 75 anys el mes que ve, i ha assegurat que és el primer cop a la seva vida que dona el suport a un candidat en unes eleccions en les quals no es presenta. A aquesta edat es veu amb la capacitat de dir i fer el que li dona la gana, assegura. I s'ha plantat en el restaurant La Flama, al cor del barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, per advertir que "el problema d'Espanya és que no entén que és plural", però ell sí, i creu que Iceta és l'home que pot trobar un desllorigador. A parer seu, cal una Espanya que acontenti Catalunya i l'entengui.La manca de solució per a l'encaix català a Espanya creu que té més d'un origen. D'una banda per la recollida de firmes contra l'Estatut per part del PP de Mariano Rajoy, cosa que va començar a generar "una situació de greuge", però també una Catalunya que "ha vulnerat les lleis" en el seu camí cap a la independència. Per a Revilla, "l'única alternativa passa per aquest home", ha defensat referint-se a Iceta. I ha exposat les seves receptes: blindar les competències de les comunitats autònomes i "un finançament just". I reclama que s'aclareixi d'una vegada per totes quin és el dèficit.Revilla ha fet el seu resum: cal un govern espanyol que entengui Catalunya i deixar enrere els "il·luminats" que han dut a aquesta situació. Considera que és Iceta qui "pot trencar a la dinàmica que duu al suïcidi". No li ha dut cap llauna d'anxoves com acostuma a fer, però li ha dedicat una postal de Nadal que ha dibuixat ell mateix, on el càntabre apareix envoltat de les banderes de totes les comunitats autònomes. I ha demanat cava per brindar per Catalunya i per Espanya. Aquest dimecres és dia de reflexió, i Iceta té una missió: canviar-se les ulleres. Segurament passi del vermell a un color més fosc.

