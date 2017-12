Un jutjat de Barcelona ja acumula 257 denúncies per la violència policial de l'1-O

La policia espanyola va assaltar l'Escola Nostra Llar de Sabadell Foto: Juanma Peláez

El magistrat que investiga les càrregues policials a Barcelona durant l'1-O ja acumula 257 denúncies per lesions provocades suposadament per la policia espanyola. No obstant això, el jutjat té constància de 312 informes mèdics de lesions que si els afectats les denuncien es podrien acumular a la causa. En total són 27 els jutjats de tot Catalunya que han obert causes derivades d'aquell dia, bona part per denúncies contra els Mossos per desobediència o inactivitat, contra la Generalitat per ús indegut de dades personals o contra la policia espanyola i la Guàrdia Civil per lesions i danys.Fa unes setmanes el magistrat de Barcelona va desestimar la pretensió de la fiscalia d'arxivar totes les denúncies i sobretot les de lesions lleus que encara no havien estat denunciades.El jutge ja ha demanat a la policia espanyola que identifiqui els agents que van participar en cadascuna de les càrregues. Però abans de citar-los a declarar vol tenir clar quantes denúncies es formalitzen, per poder interrogar els agents per tots els casos i no haver de tornar-los a citar en cas que es posin denúncies més endavant.D'altra banda, el mateix jutge va rebre la denúncia d'un particular contra els Mossos per suposada inactivitat als col·legis electorals i per ús de dades personals. Després de rebre l'informe de la fiscalia, el jutjat ha traspassat aquesta part de la causa a l'Audiència Nacional espanyola.A la resta de la demarcació de Barcelona hi ha 15 jutjats més investigant fets d'aquell dia, la majoria per denúncies de particulars contra la suposada inactivitat dels Mossos alhora d'impedir les votacions o contra la Generalitat per l'ús de dades personals. A Mataró hi ha una causa oberta per lesions a vuit persones causades per la Guàrdia Civil i a Rubí es va detenir una persona per desobediència i lesions a la policia. A L'Hospitalet de Llobregat es va arxivar una causa amb quatre ferits per la policia espanyola per falta d'autor conegut i també una similar per danys. A Sabadell es van arxivar dues causes per lesions i una per inactivitat dels Mossos, i a Cornellà hi ha obertes una causa per suposada inactivitat dels Mossos, una per un delicte d'incitació a l'odi i dues dels Mossos contra dos particulars als que van decomissar material pel referèndum.A Manresa hi ha cinc investigacions obertes per 40 lesionats i tres per desobediència contra tres alcaldes.A Tarragona hi ha cinc jutjats investigant. El d'Amposta va rebre 99 denúncies per lesions, 95 de les quals estan arxivades. Un jutjat de Tarragona ciutat investiga vuit casos de lesions. Un del Vendrell, un de Reus i un de Gandesa investiguen els Mossos per suposada inactivitat. El jutge de Gandesa va declarar la causa secreta i va ordenar escorcollar la seu del telèfon d'emergències 112 a Reus.A Girona, hi ha quatre jutjats que han obert investigacions. El de La Bisbal d'Empordà ha arxivat tres denúncies per lesions i una per danys, el de Blanes investiga els Mossos per inactivitat i el de Figueres investiga la Generalitat per ús indegut de dades personals i l'alcaldessa de Roses per desobediència. El jutjat de Sant Feliu de Guíxols va arxivar una denúncia dels Mossos per haver requisat una urna i s'ha remès a Barcelona una denúncia per lesions produïdes a la capital catalana.Per últim, a la ciutat de Lleida hi ha quatre casos de lesions i una denúncia per inactivitat dels Mossos, mentre que a La Seu d'Urgell s'investiguen set denúncies per inactivitat de la policia catalana.

