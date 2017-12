La causa contra Germà Gordó pel 3% es trasllada al jutge del Vendrell

Germà Gordó sortint del TSJC acompanyat del seu advocat Cristóbal Martell. Foto: ACN

Reunions amb empresaris



En la seva darrera compareixença davant el magistrat, el 14 de setembre, Gordó



En la seva darrera compareixença davant el magistrat, el 14 de setembre, Gordó va admetre haver mantingut reunions amb empresaris durant la seva època com a secretari de Govern i, posteriorment, com a conseller de Justícia. Tanmateix, va negar davant el magistrat instructor del TSJC que aquestes trobades tinguessin relació amb el cobrament de presumptes comissions il·legals per a CDC, el 3% pel qual se l'investiga. De fet, responent a totes les parts, va negar totes les acusacions, segons van detallar fonts judicials presents a la declaració de Gordó. Les investigacions judicials estan centrades en el seu paper com a secretari del Govern, càrrec que va ocupar entre el 2010 i el 2012 sota la presidència d'Artur Mas.

El jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, encarregat d'instruir la causa sobre el pressumpte finançament irregular de CDC, també assumirà la investigació sobre la implicació de Germà Gordó en l'anomenat cas 3%. Així ho ha anunciat aquest dimarts el TSJC, que fins ara duia la causa per la condició d'aforat del líder de Nova Convergència com a diputat al Parlament de Catalunya.Ara, però, Gordó ja no compta amb una cadira a la cambra catalana i, per tant, ha perdut l'aforament. En aquest sentit, el magistrat de la sala civil i penal, Carlos Ramos, s'ha declarat incompetent per continuar amb la instrucció de la causa de l'exdirigent convergent.Qui ha estat jutge instructor va considerar que hi havia indicis que diverses adjudicacions d'obra pública anaven vinculades a presumptes donacions il·legals properes als 150.000 euros a fundacions de Convergència, com ara la CatDem o la Fundació Barcelona.En aquest sentit, apuntava que Gordó hauria rebut regals "personals" per part d'empreses que rebien contractes d'obra pública de la Generalitat. I indicava que l'ara diputat no adscrit hauria aprofitat la seva bona relació amb Josep Manel Bassols, empresari, per suposadament dur a terme males pràctiques.Abans, el març d'aquest any, la Fiscalia Anticorrupció va situar Gordó en el paper d'"aconseguidor o recaptador" de presumptes comissions il·legals pagades per constructores a CDC a canvi de concessions d'obres públiques. El ministeri públic va arribar a aquesta conclusió després d'ordenar una important operació contra els presumptes implicats en el cas 3% que va suposar fins a 18 detencions d'antics dirigents de Convergència i empresaris, entre els quals hi havia Viloca. La Fiscalia va assegurar que concursos de les obres a les Glòries o el port de Barcelona havien estat "manegats"

