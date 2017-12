Eduard Pujol, el candidat a qui agrada la sobretaula

"Tinc la sort d'ocupar una responsabilitat i tenir una trajectòria que fa que el president em truqui a mi", assenyala el número vuit de JxCat

Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, durant el míting a Vic Foto: Junts per Catalunya

"Em dic Eduard Pujol, sóc de Martorell, sóc periodista, he treballat a Catalunya Ràdio, al Barça i a RAC1". Aquesta fórmula, amb més o menys variacions, és la que ha fet servir el portaveu de Junts per Catalunya a l'hora de presentar-se a cada míting que ha fet durant les últimes dues setmanes. Un dia de novembre va rebre la trucada del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb les imatges de la violència policial de l'1-O encara fresques va decidir fer el pas a la política. "No m'ho havia plantejat mai", assenyala en conversa ambdesprés que la candidatura hagi presentat el manifest final de campanya . A Pujol no se'l veu cansat, tot i els quilòmetres recorreguts, i reivindica el "caràcter mediterrani" que denoten els seus discursos expansius.L'exdirector de RAC1, amb una llarga trajectòria periodística, és un amant de les sobretaules i de no aixecar-se "fins que es fa fosc". "A mi m'agrada comunicar", assegura que se li pregunta si sabia que tenia un mitinguer a dins . Una característica que no ha passat desapercebuda en el seu cercle més íntim ni tampoc en els companys de la ràdio, que no s'ho imaginaven. Del seu pas per l'emissora líder del país en guarda molt bon record. Els companys li van dir, rememora, que el seu mandat es resumeix amb les passejades que feia fora del despatx per mantenir contacte amb els redactors.En definitiva, però, per què Pujol s'embarca en aquesta aventura parlamentària? Hi ha un punt d'inflexió, explica: els cops de porra de l'1-O . "Me'n vaig adonar que hi ha una cosa que està en risc, que ens afecta a 7,5 milions de catalans i que es diu democràcia, més enllà del sí o no a la independència. Te n'adones que hi ha tics, detalls, manies i maneres de fer que amaguen que la democràcia està en perill", insisteix el número vuit per Barcelona de Junts per Catalunya. El seu fill Llorenç és, també, un dels motius pels quals Pujol ha abandonat el periodisme per ocupar un escó al Parlament."Tinc la sort d'ocupar una responsabilitat i tenir una trajectòria que fa que el president em truqui a mi, i puc fer el que molts pares com jo farien. Hi deu haver molts pares de molts Llorenç i d'altres nens que voldrien estar al meu lloc. Que voldrien protegir el valor [de la democràcia] pels seus fills", resumeix Pujol. A partir del 21 de desembre, canviarà el despatx, els micròfons i les passejades a la redacció pels passadissos del Parlament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)