La Fiscalia demana al Suprem que Junqueras no pugui sortir de la presó

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat a la sala penal d'aquest organisme que desestimi el recurs d'apel·lació presentat per la defensa d'Oriol Junqueras i que mantingui la mesura cautelars de presó provisional per al vicepresident. El ministeri públic considera que els arguments que el jutge Pablo Llarena va esgrimir a la interlocutòria que el va mantenir a la presó continuen sent "plenament vàlids". En el seu recurs, Junqueras sol·licita sortir de la presó per fer campanya electoral i nega haver impulsat violència al carrer. També argumenta que la Constitució empara la "persecució de la independència" de forma pacífica i retreu al magistrat que tingui "prejudicis".En el seu escrit, la Fiscalia s'oposa a què el Suprem es replantegi la mesura cautelar que manté Junqueras en presó preventiva. El ministeri públic assegura que existeixen "suficients elements de suport" per defensar que Junqueras ha comès els delictes de rebel·lió (amb l'alternativa de sedició) i malversació.Entre d'altres, creu que aquests "elements" es manifesten en diferents actes i documents, on Junqueras s'hi veu involucrat. Per una banda, apunta el document "EnfoCATs" –trobat a casa del número 2 de la conselleria d'Economia, Josep Maria Jové- i considerat pel jutge el full de ruta dels independentistes, també el decret de convocatòria del referèndum "tot i conèixer la seva il·legalitat", la "crida" a la ciutadania a participar en l'1-O per "impedir la decisió judicial que el prohibia" o el "desenvolupament d'actuacions en les que ha existit intimidació i violència" per impedir a cossos i forces de seguretat de l'Estat complir amb resolucions judicials.La Fiscalia destaca que Junqueras era el vicepresident del Govern i "responsable dels processos de consulta". A més, el ministeri públic sosté que els actes "s'han mantingut durant un període perllongat en el temps" i que s'han "organitzat minuciosament i de forma concertada". Per això, contradiu la defensa de Junqueras i considera que hi ha risc de reiteració delictiva. "No s'han tractat de fets delictius puntuals i aïllats", apunta en el seu escrit.També remarca que el vicepresident destituït estava present en els actes del 20 i 21 de setembre i apunta que els Mossos –que estan sota el control del Govern, afegeix- van "afavorir i no van desplegar cap actuació que posés fi" a les manifestacions.La fiscalia també fa seves les paraules de la resolució del jutge Llarena afirma que el risc no desapareix "davant l'afirmació formal de que abandonen la seva estratègia".Ara, un cop s'ha pronunciat la fiscalia, cal que la sala penal del Tribunal Suprem es reuneixi per respondre el recurs presentat per la defensa de Junqueras. El lletrat, Andreu van den Eynde, havia sol·licitat vista oral per resoldre el recurs.

