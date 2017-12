La clicada d'ullet del programa de la CUP contra el 155

"Tenim 155 motius, i més, per avançar cap a la República i seguir treballant per l’alliberament complet del conjunt dels Països Catalans". Aquesta és la cita exacta del punt número 1 del programa electoral de la CUP. Un programa amb un total de 280 punts i 72 pàgines, que contrasta amb el d'altres formacions polítiques, com el del PP, de només 22, i que integra una petita enganyifa, que no és més que una clicada d'ullet als ciutadans que se l'hagin llegit en el seu conjunt.Política, però també humor. Del nord salvatge , al Maresme lliure i tropical. No és estrany, doncs, que els cupaires hagin volgut mesclar "l'alegria rebel" que tant proclamen amb la crítica ferotge, unilateral i desobedient. Curiosament, el programa electoral de la CUP desplega més de 200 accions i propostes per avançar cap a la República, però se n'obliden una. On és el punt 155? No, no hi és. No hi ha de ser. Pels cupaires, Catalunya ja ha declarat la seva independència, i ara només cal desplegar els decrets republicans.La construcció de la República ha de fer-se des del proper 22 de desembre, assegura la CUP, en el camí per la desobediència i la unilateralitat. De forma conjunta amb la resta de partits independentistes, el full de ruta passa per tornar a aprovar la Llei de Transitorietat que doni "seguretat jurídica" i, a continuació, iniciar un procés constituent que porti a un debat plural i democràtic amb la ciutadania. Aquest és el punt de partida de l'esquerra independentista. Una situació "de mínims", han afirmat en diverses ocasions, per la qual la CUP pren la determinació de posar contra les cordes a Junts per Catalunya i ERC.Entretant, els cupaires proposen que es comenci a legislar i decretar des del punt de vista republicà, posant el punt de partida en totes les lleis ja aprovades al Parlament de Catalunya que el Tribunal Constitucional ha suspès. I finalment, tirar endavant polítiques de sobirania per reforçar i engrandir el sector públic. Respecte d'això, qualsevol podria començar a visualitzar zones de desavinença amb els altres membres del bloc republicà. Xoc de trens a la vista: què es prioritzarà i quines concessions es faran?La CUP fa gala de ser l'únic partit que, durant la campanya, ha desplegat propostes reals. Els independentistes ho han fet amb rodes de premsa temàtiques, com les que es van fer per parlar de pobresa energètica davant de la seu d'Endesa , i sobre fiscalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una aposta pels drets socials i nacionals. Amb una rosa a la mà i des dels carrers, afirmen, l'esquerra independentista proposa, a grans trets, recuperar sobirania en tots els àmbits de la vida. Es plantegen frenar la "crisi capitalista", confrontar el patriarcat, trencar amb la lògica de la Troika de la Unió Europea, desprivatitzar tots els serveis importants pel dia a dia de les persones, crear una banca catalana, una nova fiscalitat més justa, un nou model energètic i ecologista, i construir una assemblea constituent. I amb tot això, cridar a la resta de pobles de l'estat espanyol perquè construeixin repúbliques "germanes". La CUP vol ser element clau i un dels protagonistes del joc. Començarà la marxa enrere, fent el salt al 155.

