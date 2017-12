Rajoy sentencia que «hi ha molts més catalans que independentistes»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimarts des de Girona que ha Catalunya hi ha "molts més catalans que independentistes". Rajoy ha demanat una última "empenta" en l'últim dia de campanya per evitar que es torni a formar un Govern independentista. I ha alertat que "jugar a dividir i separar es emprendre un camí cap a un passat que crèiem superat".



Rajoy ha criticat el Govern per intentar "imposar" el full de ruta independentista als que "pensen diferent". Per contra, s'ha erigit en garant de la "pluralitat" i la "llibertat de pensament" que, com ha recordat, està protegida per la Constitució. I ha acusat els independentistes de "pressionar periodistes, jutges i ciutadans".



El president espanyol ha carregat contra l'executiu de Carles Puigdemont assegurant que "no van voler negociar" i es "van negar a anar a la conferència de presidents" i a les "comissions de finançament autonòmic". "L'únic diàleg era referèndum sí o sí, i independència sí, i jo vaig dir que no", ha sentenciat Rajoy, apel·lant a la Carta Magna espanyola i una "majoria dels espanyols" que no està a favor del dret a decidir.



Rajoy ha recordat que quan va venir a Girona a inaugurar el TGV hi havia un alcalde que es "queixava", però ha apuntat que mentre "hi ha gent que segueix protestant" ell "va fent infraestructures" i que "la pròxima" que vindrà a inaugurar serà "el corredor mediterrani".

En aquest sentit, el candidat del PP, Xavier García Albiol, ha sentenciat en les "darreres hores" de campanya que les queixes de Puigdemont i Junqueras de manca d'inversió del govern espanyol a Catalunya són "absolutament falses". "Si hi ha un govern que ha invertit a Girona és el del PP", ha defensat el candidat popular després d'esmentar la connexió del TGV amb França.

▶️ @Albiol_XG: "Ya está bien de escuchar a los independentistas lamentarse de la falta de atención del Gobierno central. Si hay un gobierno que ha invertido en esta tierra es este" #LaSoluciónEsPP pic.twitter.com/79qXlFe8qO — Partido Popular (@PPopular) December 19, 2017

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha carregat contra els partits independentistes acusant-los d'haver "actuat com dictadors totalitaris" i amb "tirania" malgrat que "ara defensen la democràcia i el diàleg".



Temors per l'escó gironí



Prèviament, Rajoy ha ha visitat el Museu del Joguet de Figueres. Malgrat que l'acte ha estat més anecdòtic, ha servit perquè el president del govern espanyol trepitgés la localitat de la cap de llista de la demarcació gironina, Maria Ángels Olmedo, que li ha agraït l'oportunitat d'"enviar els independentistes a l'oposició".



Els populars ja han expressat diverses vegades en aquesta campanya el temor a perdre l'escó per Girona a mans de la CUP o ERC. Des de Salou, Rajoy va advertir que el vot a Cs podria suposar que els darrers diputats en disputa anessin a parar a l'independentisme. I aquest dimarts Albiol ha reivindicat que l'"autèntica veu contra l'independentisme" a Girona ha estat el PP i ha demanat el vot per no penedir-se els propers quatre anys malgrat que el partit d'Albert Rivera, a qui ha fet referència implícitament, busqui "donar-se un gustàs el dia 21" i "èxits personals".



Hi ha insistit abans amb especial èmfasi Millo, que ha alertat que "els que només pensen en guanyar poden fer perdre els constitucionalistes". En aquest sentit, ha detallat que a Girona "un diputat del PP resta un diputat independentista". I ha recordat que els 30.860 vots que el PP va obtenir fa un any en les eleccions espanyoles a la demarcació, el 21-D suposarien dos diputats. "El vot més útil fa un any va ser el més útil per frenar els independentistes i el 21 de desembre ha de ser el més útil per garantir el canvi", ha reblat.

Xavier García Albiol, Mariano Rajoy i Enric Millo a Girona Foto: PPC

