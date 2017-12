«El Ventilador», el «fact-checking» català per descobrir les veritats o falsedats dels polítics en campanya

Els candidats el 21-D al debat de TV3 Foto: Adrià Costa

. @XavierDomenechs insisteix en que la desigualtat no para de créixer. La realitat és que porta dos anys caient #17DebatL6 https://t.co/E5zjLG32pc — El Ventilador (@_elventilador) 17 de desembre de 2017

La campanya electoral del 21-D toca al seu final, dues setmanes de polítics passejant pel país i fent promeses i proclames, a més els candidats han participat en dos debats televisius. Tot plegat, deixa un gran volum d'informació i afirmacions. Però, dona temps a comprovar la certesa del que diuen? Qui ho comprova o qui pot fer-ho? Doncs, dos periodistes s'han autoadjudicat aquesta tasca amb El Ventilador "Ens hem inspirat en el PolitiFact dels Estats Units", explica Víctor Solvas, periodista freelance i veí de Rubí, un dels dos impulsors d'aquesta idea. "No anem en contra dels periodistes", avisa i subratlla que la dinàmica del dia a dia "no permet estudiar" el que es diu, tant els professionals que cobreixen la campanya com els ciutadans que reben la informació. "Intentem simplificar el nivell d'anàlisi", remarca Solvas.L'objectiu d'aquest projecte és constatar si és "cert o fals" el que ens diuen els candidats i els partits polítics, "no volem treure els colors a ningú". Solvas posa l'accent en "la independència" d'El Ventilador i la "no afiliació política. Simplement, repassem totes aquelles frases que poden ser analitzades amb dades". I ho fan cercant informes d'institucions contrastades com poden ser universitats, l'Idescat, pressupostos generals i els ministeris, en definitiva, fonts oficials.Tot i així, Solvas admet que "tothom juga les xifres al seu favor" i posa com exemple la fuga d'empreses i les previsions de creixement o caiguda del PIB. Tanmateix, assegura que "tots els partits tenen temes recurrents i els repeteixen. Això ens facilita la feina". Ho demostra amb "el vot ocult" que expressa vàries vegades el popular Xavier Garcia Albiol i que les enquestes dels comicis del 2015 desmunten.També fa el mateix amb les dades d'inversió de l'Estat del candidat de Junts per Catalunya, Josep Rull, que utilitza les de 2015 en lloc de les de 2016. Del presidenciable dels comuns, Xavier Domènech, desfà l'afirmació que la desigualtat "governi qui governi creix". "La diferència és gran", puntualitza el periodista, però va baixant lleugerament. Així com les acusacions certeres de la candidata de Cs, Inés Arrimadas, del liderat de Catalunya en barracons.Encara que precisa que les forces amb més "fals" són Cs i PP, "per un tema de tenir un discurs més vehement i perquè aporten més dades". Per contra, "tenim més problemes amb ERC i JxCat, perquè parlen més de situacions excepcionals com és la presó". De la CUP destaca el missatge de "les 40 lleis socials anul·lades pel Constitucional", que no és ben bé fals. És una qüestió de "perspectiva", aprecia. "Potser la suspensió de la Llei de la taxa d'Internet no té aquesta funció social, tot i que et poden argumentar que és fer arribar l'Internet a tothom", raona Solvas.El Ventilador va néixer "entre birres", a quatre dies que arrenqués la campanya electoral. De fet, pertany a una iniciativa més ambiciosa que "amb ple rendiment i recursos" pretén fer seguiment de sessions parlamentàries i sistemes de partits, amb, per exemple, informes trimestrals. Per això utilitzen aquest 21-D com "un banc de proves".

