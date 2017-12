Domènech es reivindica com «l'únic president» capaç de trencar els blocs

Xavier Domènech amb Joan Carles Gallego, a Sant Sadurní d'Anoia Foto: Sara González

.@XavierDomenechs brinda pel sector del cava amb el comitè d'empresa de Freixenet i gent del sector a Sant Sadurní d'Anoia https://t.co/VCHpyB1fpr pic.twitter.com/2c1odBLdRj — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

En l'esprint final de les eleccions, la batalla entre els dos partits que pugnen pel paper de frontissa va in crescendo. Si bé aquest dimarts al matí el líder dels socialistes, Miquel Iceta, ha reivindicat ser investit amb els vots de C's, PP i dels "comuns" , el cap de llista de Catalunya en Comú-Podem ha replicat que en tot cas és ell l'únic presidenciable "que pot construir la transversalitat" per acabar amb els dos grans blocs que polaritzen el país.Domènech ha llançat aquest missatge als socialistes des de Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha reunit amb delegats sindicals de les principals empreses del cava. Ha burxat en les contradiccions que, al seu judici, arrossega Iceta quan pretén erigir-se en el president que pot garantir la "reconciliació". Des del 155 a les fotografies amb C's i el PP."Que nosaltres guanyem és el millor per alliberar el PSC de les seves contradiccions", ha dit el candidat dels "comuns", que considera que els socialistes s'han vist "abocats massa vegades a acordar amb el PP" i s'ha fet "el sord" amb els alcaldes que han discrepat sobre aquesta estratègia. "Els socialistes han de sortir de l'habitació del pànic", ha sentenciat Domènech."Nosaltres estendrem la mà a Iceta, però per a un govern transversal, però sense Albiol ni Arrimadas", ha insistit Domènech. De fet, ha recordat el suport dels socialistes i de Ciutadans al decret llei aprovat pel govern de Mariano Rajoy per facilitar que les empreses puguin traslladar-se de Catalunya. "Aquells que tant es lamenten ara haurien d'assumir la seva responsabilitat. No han ajudat en res, sinó que han afavorit la seva marxa", ha etzibat. Ha recordat, en aquest sentit, que mesures com aquestes són una "irresponsabilitat" perquè no afavoreixen a l'estabilitat del país.De fet, amb els representants sindicals del sector del cava davant, Domènech ha lamentat que no s'hagi pensat en els treballadors de les empreses. S'ha adreçat especialment al candidat de Junts per Catalunya Jordi Turull, a qui acusat d'haver afirmat durant el debat de TV3 que només empreses espanyoles havien marxat de Catalunya. "La preocupació per la situació política no pot afectar els drets dels treballadors", ha dit. Domènech ha apostat per la creació d'una "mesa transversal del cava" per enfortir el teixit productiu del sector.

