ÀUDIO Dura enganxada entre Andrea Levy i Toni Comín a la tertúlia de RAC1

COMÍN En aquesta tertúlia hi ha dues persones que estan en partits que són responsables directes d'una situació que no només és una il·legalitat i una barbaritat política, impròpia d'un estat de dret, sinó que és una monstruositat moral. El patiment de la dona i els fills de Jordi Sànchez, de Jordi Cuixart, de Quim Forn, de l'Oriol Junqueras, de la meva mare -de 84 anys- i dels meus germans és una monstruositat que no té cap justificació. Són innocents. I els voldria dir a l'Andrea i el Nacho que el sentiment de culpa els perseguirà tota la seva vida, si no és que s'han convertit en persones amorals i han perdut la més mínima consciència del que són el bé i el mal. I només tenen dues alternatives: o la vergonya o el sentiment de culpa. O una tercera: deixar els seus partits i anar a casa a plorar de penediment pel sofriment pel qual han estat còmplices. I en el cas de l'Andrea, responsable, perquè s'asseu a la permanent del partit que està impulsant tot això. I si són creients el que han de fer és demanar perdó davant de Déu, perquè la crueltat de la qual són responsables no té límits. El sofriment que estan provocant en persones innocents no té límits.



NACHO MARTÍN BLANCO Aquí els únics responsables de la situació dels consellers i dels Jordis, que són a la presó, i dels que han decidit marxar a Brussel·les, són ells. Quan parles de sentiment de culpa que ens perseguirà tota la vida... Quan des del Parlament preparàveu tot un seguit de mesures per saltar-vos el marc legal, per tant, les garanties de les nostres llibertats i els nostres drets, el senyor Puigdemont es feia fotos amb les cinc resolucions del TC, com si fos un trofeu, i deia que no les acataríem, molts catalans, entre els quals jo, dèiem a la nostra família: “Haurem de marxar de la nostra terra, de Catalunya, quan uns governants han decidit posar-se per sobre de la llei?”. Et recordo que qui decideix posar les institucions catalanes al marge de la llei sou vosaltres, per tant, els únics responsables de la vostra situació sou vosaltres; no ens culpis a l'Andrea i a mi perquè és d'una injustícia flagrant.



LEVY Quan un és valent per celebrar que incomplia lleis també ho ha de ser per assumir les seves responsabilitats. O no sabien que això passaria? És que, a mi, aquesta cosa de l'independentista naïf que es pensava que aquí es podia fer el que volgués perquè a Espanya no es compleix la democràcia em fa certa gràcia... Ara jo m'haig de sentir culpable?



COMÍN Ets sents culpable, et conec, per la resta dels teus dies... i ho saps, no crec que t'hagis convertit en una persona amoral.



LEVY Toni, ho sento, entenc que el teu discurs forma part del vostre argumentari electoral. Com que s'ha demostrat que durant tot aquest temps heu estat mentint quan heu reconegut que no estàveu preparats, ara heu de tirar de discurs sentimental, èpic per acontentar els vostres votants. Però sentiment de culpa, jo? De què? Nosaltres també patim, tu creus que jo no pateixo?".



COMÍN Tu tens sentiment de culpa, sí, quan penses en els teus fills, en la meva filla, et conec massa bé, et cau la cara de vergonya.



LEVY En les pitjors situacions, evidentment que hi ha un component humà. Ara bé, som polítics i et vaig avisar moltes vegades.



COMÍN Som innocents.



LEVY D’incomplir la llei, no. Aquí només tenen sentiments els independentistes?



COMÍN Només són a la presó els independentistes. És que vosaltres no esteu ni a la presó ni a l’exili. Nosaltres no perseguim a la gent.



LEVY Sí, a l’exili anant a l’òpera, passant-ho malament. Fent-vos fotos en restaurants. Va, home!



PUJOL Ets una frívola, Andrea. No hi ha dret, ets una frívola.



LEVY El que em sembla una frivolitat és el que feu vosaltres amb Catalunya. Això sí que és patiment! Declarar la independència i se’n va de cap de setmana a fer braves a Girona. Això sí que és una frivolitat.

Aquí només tenen sentiments els independentistes. Com si quan estigués passant això les nostres famílies no s'ho estiguessin passant malament. Jo haig d’anar amb escorta ara, perquè pateixo l’assatjament dels independentistes, cosa que no havia de fer abans que féssiu tot això, m’estan assetjant permanentment. Aquí sentiments en tenim tots.



COMÍN El botxí és la víctima!