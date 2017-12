De l'«¡a por ellos!» a l'intrusisme de Zoido: de l'A la Z, el diccionari de la campanya més anòmala

El ja cardenal Juan José Omella amb Carles Puigdemont Foto: Govern

Perfil volgudament baix el que ha adoptat el màxim dignatari de l'Església catalana, l'arquebisbe de Barcelona Juan José Omella, davant el 21-D. El prelat va emetre un comunicat en què va apel·lar per la "fraternitat" i la "humilitat" . Pe`ro com quasi bé sempre, a l'arquebisbe -originari de la Franja- se li noten els colors. Omella va dir en el comunicat que hi ha "divisió" a la societat catalana, donant per bones les afirmacions que en aquest sentit fa l'unionisme. També va demanar que no es votés partits que "vagin contra la religió", sense especificar. El contrari hagués sobtat, però el to general de la nota donava un caire conservador al missatge episcopal. En tot cas, en una campanya que s'ha caracteritzat per donar imatges paradoxals -com veure democristians conservadors apel·lant a votar el PSC-, ves a saber en qui pensava l'arquebisbe.