​La CUP ensenya múscul municipalista en la recta final de campanya

Roda de premsa de la CUP a Sabadell. Foto: Albert Segura

La CUP ha reivindicat la seva força a nivell municipal en les darreres hores de la campanya com a garantia per traslladar les necessitats reals dels ciutadans al Parlament. Ho han fet amb un acte al Casal Pere Quart de Sabadell on hi han pres part representants de les candidatures locals d’arreu del territori com Sant Pere de Ribes, Vic, Cornellà, Cerdanyola o Sabadell.“Els ajuntaments tenen coneixement del territori i legitimitat com administracions més arran de terra per posar sobre la taula les necessitats en defensa de la República, en un moment en què veiem que el Parlament es veu assetjat de forma real veiem com els ajuntaments es mantenen ferms amb citacions i imputacions”, ha expressat la portaveu del secretariat nacional i número 10 per Barcelona, Núria Gibert.És per això que l’acte s’ha fet a Sabadell, on la CUP, a través de la candidatura de la Crida per Sabadell, forma part de l’executiu local i ostenta l’alcaldia des de l’estiu en la figura de Maties Serracant. Un alcalde que va ser citat a declarar per donar suport a l’1-O i que no va assistir a la cita, però que a més ha rebut una denúncia d’un ciutadà murcià per aquesta cessió i que ha esquivat, per ara, la petició de la Junta Electoral de Zona per retirar els elements considerats de campanya de l’ajuntament.Un dels participants a l’acte ha estat el regidor de Capgirem Vic Joan Coma, que s'ha vist esperançat perquè la membre de l’assemblea que va com a 12 a les llistes de Barcelona, Àsun Martínez, entri com a diputada el proper dijous al Parlament, o Pedro Mercadé, d’Alternativa d'Esquerres del Prat, que ha apuntat el pes que el suport per a la República té al Prat de Llobregat: “L’1-O, al Prat hi va votar més gent per la República que les que van votar en les anteriors eleccions municipals”.Per tot plegat, la CUP reivindica el paper de les candidatures locals. “El seu suport a la nostra candidatura prové del treball conjunt a nivell municipal, i hem fet en els darrers temps moltes reunions de treball”, ha explicat Gibert.Gibert també ha valorat les identificacions que en els darrers dies la policia espanyola ha fet a membres de la candidatura, com l’exdiputada Mireia Boya aquest dilluns a l'ajuntament, amb altres membres de la CUP a Lleida . “També hem patit assetjaments feixistes i agressions”, ha apuntat.De la mateixa manera, ha denunciat el fet que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i l’expresident de l’ANC i número 2 de Junts per Catalunya, hagin patit represàlies a les presons d’Estremera i Soto del Real per emetre missatges de veu en plena campanya. “Que els incomuniquin dona més pistes de la baixa qualitat la democràcia de l’Estat”, ha afegit.Pel que fa a les enquestes, assegura que no els fan ni fred ni calor, donat que els resultats reals es veuran dijous al vespre. “Al 2012 ens deien que no entraríem al Parlament, i al 2015 ens en donaven 5 o 6, nosaltres som una força menystinguda pels mitjans de comunicació massius i també per les enquestes, però nosaltres estem esperançades”, ha conclòs.

