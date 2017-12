La ultradreta irromp en l'acte d'ERC: insults i crits a Estremera per boicotejar l'homenatge a Junqueras

La Guàrdia Civil ha separat els ultres dels militants d'ERC. Foto: ACN

VÍDEO En acabar les declaracions, els ultres han volgut seguir els dirigents d'ERC amb la pancarta, les banderes i els càntics i insults, però la Guàrdia Civil els ha retingut en l'esplanada on estaven https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/auN3HJveIE — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

.@martarovira ha arribat ja a Estremera, junt a Romeva, Tardà i altres dirigents d'ERC, i ha aixecat una gran expectació, ja que l'esperaven més d'un centenar de periodistes https://t.co/DQbYkBLISd pic.twitter.com/Si3pMUvkpe — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

Marta Rovira, atenent els mitjans de comunicació a Estremera Foto: Roger Tugas

La visita aquest dimarts d'una comitiva de dirigents i candidats d'ERC a la presó d'Estremera, on està tancat el cap de llista i líder del partit, Oriol Junqueras, ha estat accidentada per l'arribada d'una desena d'ultres d'Hogar Social amb una pancarta i banderes espanyoles que s'han encarat i han insultat els republicans. Els simpatitzants d'extrema dreta s'han presentat al costat del centre penitenciari poc després que els independentistes comencessin les declaracions en una esplanada propera a l'entrada.El xoc no ha derivat en un enfrontament físic ni s'han de lamentar danys personals, ja que, si bé en un inici els ultres s'han situat just darrere dels republicans i fins i tot algun ha arribat a cridar al clatell de diputats i candidats d'ERC, diversos agents de la Guàrdia Civil han actuat per allunyar uns pocs metres els membres d'Hogar Social, que han seguit cridant i insultant des d'aquesta escassa distància.Un cop ha acabat el contacte informatiu, els extremistes dretans han volgut seguir darrere els independentistes, però el cos militar els ha retingut en l'esplanada on es trobaven. "Com us protegeixen les forces d'ocupació!", cridaven en aquests casos. De fet, alguns ultres han intentat esquivar aquest cordó policial i acostar-se en diverses ocasions als republicans, motiu en el qual tornava a ser separat a la força.La pancarta que duien hi deia "Espanya no es rendeix" i entre els crits més comuns que proferien hi havia "no ens enganyen, Catalunya no és Espanya", "catalanitat és hispanitat", "terroristes, separatistes!", "fora, fora" o "covards", per bé que també han cantat "¿dónde está el osito, el osito dónde está?", en referència als policies que van ser enxampats desitjant que posessin "l'osset [Junqueras] de quatre potes a la presó". Entre els ultres hi havia algun català i els republicans asseguren que, entre ells, hi havia un dels condemnats per l'agressió a la Blanquerna condemnat que hauria d'estar a la presó però a qui li han ajornat el compliment de la pena Per tot això, el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ha lamentat que "els pacífics estan tancats i els violents estan fora". De fet, es dona el cas que aquesta era la presó en què Romeva va passar 32 dies, motiu pel qual ha enviat records als dos que encara hi són, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, així com a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que es troben a Soto del Real. "La raó per la qual estan a presó és perquè hi ha risc de tumults i accions violentes. Qualsevol que els conegui sap que això és fals", ha denunciat el conseller.De fet, ERC havia escollit la presó d'Estremera, on es troba el seu cap de llista, Oriol Junqueras, per fer un acte de campanya en l'última jornada per demanar el vot. Com en el darrer tram, ha volgut centrar la cloenda en el vicepresident del Govern, la reivindicació del qual ha anat a més dia rere dia. De fet, el tancament es farà el vespre a Sant Vicenç dels Horts, municipi del qual Junqueras és veí i va ser-ne alcalde. Per tot això, l'expectació era alta i més d'un centenar de periodistes catalans, espanyols i internacionals han rebut la comitiva republicana, encapçalada per Marta Rovira, quan han arribat amb l'autobús.Durant les accidentades declaracions enmig de crits ultres, Rovira ha lamentat que aquest és el "primer dia de campanya" en què poden estar a prop de Junqueras i explicar-li com han anat els actes. De fet, la republicana i la diputada Ester Capella han entrat posteriorment a la presó per veure-s'hi -formalment, en qualitat d'advocades-. Així mateix, Rovira ha assegurat que "a Catalunya es poden defensar totes les idees" i ha apostat per "construir un nou país des de la seva diversitat". "Aquest estat demofòbic ha d'aprendre la lliçó que la democràcia sempre guanya i s'hi han de poder defensar totes les idees", ha clamat.Al seu torn, l'exconseller i exeurodiputat Ernest Maragall ha lamentat "la indignitat per l'abús de poder" de l'Estat i ha denunciat que "Estremera és la millor oferta que envien als representants catalans i a Catalunya". De fet, ha criticat que el govern espanyol només "ofereix desinfecció, abús i repressió en general".A banda dels ultres, un home solitari amb un cartell en què defensava la Constitució i hi havia un adhesiu de Cs ha estat fent onejar una bandera espanyola des de l'inici, i fins i tot duia un amplificador des d'on sonaven cançons patriòtiques espanyoles, com "Y viva España!".

