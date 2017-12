​Iceta aspira a ser investit president amb el suport de Cs, PP i els «comuns»

Miquel Iceta a l'esmorzar de «El Periódico» Foto: ACN

El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha descartat un acord d'investidura entre el seu grup, Cs i PP i ha explicat que ell aspira a ser investit president amb el suport de Catalunya en Comú-Podem, Cs, PP i el seu grup parlamentari. Ho ha dit durant el col·loqui Primera Plana de El Periódico, on ha afegit que aquesta fórmula pot rebre una "combinació de vots a favor i abstencions".Aquest és l'escenari que té més possibilitats de tirar endavant si l'independentisme no aconsegueix majoria, que seria un segon escenari, i descartant un tercer, que és la repetició d'eleccions. Iceta ha defensat que és el més preparat per ser el proper president de la Generalitat i el que pot "concitar major consens".En el darrer dia de campanya electoral, Iceta ha dit clarament de qui espera rebre suport per ser investit president de la Generalitat. En to de broma, ha dit que el PSC farà "d'esperit sant" i s'oferirà per ser president d'una nova etapa i, en cap cas, investirà un president "ni d'ERC, ni de la CUP ni de Junts per Catalunya. Ha afegit però que tampoc es planteja donar suport a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, perquè no creu que sigui la solució que Catalunya necessita."No crec en una investidura acordada entre PP, Cs i PSC perquè els números no donen i perquè no respon a la transversalitat del país", ha dit clarament Iceta, que ha assegurat que l'escenari d'ell com a president "no és només desitjable sinó també possible". "Pel discurs polític, el tarannà i l'experiència sóc la persona millor preparada", ha defensat. Així, ha defensat que la seva aspiració és un acord d'investidura "transversal" que també inclogui els comuns, a qui ha fet una crida directa per aconseguir el seu suport i que no el donin a l'independentisme.Amb tot, ha reconegut que el resultat de les eleccions donarà un escenari "fragmentat" i ha dit que és conscient que malgrat rebre suports per a la investidura, serà una legislatura "condicionada als acords parlamentaris que es puguin crear", als que s'ha mostrat disposat des del minut zero.L'escenari de repetir eleccions "no és raonable" per als socialistes, ja que significaria dir als ciutadans que no els agrada el que han decidit. Ha dit també que una nova contesa electoral no garantiria uns resultats diferents dels que puguin sortir el proper dijous i ha alertat que suposaria la prolongació de l'article 155, ja que aquest s'acaba quan hi hagi un nou president i un nou govern.Per això, ha reivindicat que totes les forces ho tinguin clar a partir del 22 de desembre quan es faci necessari acordar i ha insistit que aquest consens "només es pot establir des del centre esquerre i el catalanisme". "No crec en el canvi des de la dreta i les posicions hostils o refractaries al catalanisme i a la vocació d'autogovern i millor finançament", ha declarat. En tot cas, ha asseverat que "fins al darrer dels moments" lluitarà per evitar una nova convocatòria d'eleccions i intentarà que la seva investidura tiri endavant.També ha afirmat que cal "netejar" la "ferida enverinada" que ha deixat el procés independentista. Ho ha dit en ser preguntat per les paraules de l'expresident del Parlament europeu Josep Borrell sobre que calia "desinfectar" . Iceta ha afirmat que Borrell té raó quan parla de la "necessitat d'aclarir les coses per no tancar les ferides en fals" i ha apuntat que cadascú escull les seves expressions."Tenim una ferida, si m'ho permeten enverinada, s'ha volgut dividir un país i enfrontar uns territoris amb uns altres, s'ha volgut aixecar una frontera, fer aparèixer un problema polític com un greuge a la dignitat del país. O són capaços de netejar-ho o no ens en sortirem", ha declarat. A més, ha esperat que no hi hagi sancions contra Oriol Junqueras i Jordi Sánchez per intentar comunicar-se "d'alguna manera" amb l'electorat des de la presó.

