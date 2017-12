JxCat condiciona el diàleg amb l'Estat a la restitució de Puigdemont

Junts per Catalunya tanca la campanya electoral amb un doble missatge dirigit a l'Estat i a l'independentisme. Segons el manifest que han llegit diversos candidats a la Plaça del Rei de Barcelona, la llista de Carles Puigdemont ha condicionat el diàleg amb la Moncloa a la restitució del president. A banda, els representants de la coalició han volgut presentar-se com l'única candidatura que defensa el retorn de Puigdemont, Oriol Junqueras i tots els consellers a Palau. "No hi ha cap pla B", ha apuntat Eduard Pujol, portaveu de la candidatura, en el seu torn de paraula."L'única victòria que no podran amagar és la del president", ha llegit Eusebi Campdepadrós, cap de llista per Tarragona. Segons ha dit anteriorment Francesc de Dalmases, en llocs de sortida a la candidatura per Barcelona, ha apuntat que l'Estat ha d'asseure's a negociar. "Si el 21-D es canvia el nostre president, aquest diàleg no és possible", ha resumit De Dalmases.Només la victòria de Puigdemont, ha indicat Lluís Font, número dotze per Barcelona, serà "entesa" al món. Font ha volgut citar Muriel Casals, dient que "nosaltres som el somni", mentre que la directora de campanya, Elsa Artadi, ha apel·lat a l'esperança, la pau, al futur i als presos polítics o bé als exiliats per anar a votar aquest dijous. Junts per Catalunya tanca aquesta tarda la campanya amb un "megamíting" que es podrà seguir en un centenar de punts arreu de Catalunya.Abans d'arribar a la Plaça del Rei, els candidats -amb els consellers Josep Rull i Jordi Turull com a principals reclams, juntament amb els independents- s'han fet una fotografia de família davant del Palau de la Generalitat. "Tornarem", ha exclamat un d'ells. Després de la lectura del manifest, tots els integrants de la llista s'han conjurat per cridar "guanyarem".

