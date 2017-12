Es pot beure l'aigua de l'aixeta a Barcelona?

Molts ciutadans es fan sovint aquesta pregunta: es pot beure l’aigua de l'aixeta? La resposta és sí, sense cap mena de dubte. A Barcelona i la seva àrea metropolitana, l'aigua de l'aixeta és segura, saludable i d'una gran qualitat i per això el seu consum com a aigua de boca és totalment recomanable. Aigües de Barcelona , l'empresa encarregada per les administracions locals per a la potabilització i el subministrament d'aigua a 23 municipis de l'àrea metropolitana, és la primera empresa catalana i espanyola en aconseguir la certificació ISO 22000, que acredita que l'aigua subministrada té la mateixa qualitat sanitària que qualsevol altre aliment que comprem a diari en un supermercat.L'aigua de l'aixeta a casa nostra passa pels mateixos controls sanitaris que un iogurt o que el bric de llet. Per tant, aquesta aigua és molt més segura que qualsevol altra perquè ha de superar més de 500.000 analítiques durant el seu procés de potabilització i també durant el transport fins arribar a les nostres llars.L'aigua és el producte alimentari més controlat del món, amb una legislació europea i estatal sobre la qualitat de les aigües extremadament exigent que requereix el control de centenars de compostos. A Aigües de Barcelona aquestes anàlisis es realitzen en laboratoris molt sofisticats, dotats de les tècniques instrumentals més punteres, on s'analitzen fins a 53 paràmetres legislats, que suposen l'examen de 140 compostos i microorganismes per poder determinar la seva qualitat. És a dir, l'aigua de l'aixeta és totalment segura des del punt de vista sanitari.

L'aigua de boca és totalment apta per al consum Foto: Mariona Batallés

La potabilització de l'aigua ha d'implicar la seva desinfecció, que es fa amb clor. Això garanteix la seva protecció sanitària d'agents externs fins que arriba al punt de consum. Els nivells de clor són controlats mitjançant analitzadors en continu per garantir-ne una dosi mínima al llarg de tota la xarxa d'aigües de l'àrea metropolitana: des de la seva potabilització fins que surt de l'aixeta. Gràcies a la potabilització de l'aigua, la majoria d'aquests agents nocius per a la salut humana són eliminats, i l'aigua també queda protegida d'agents externs que la podrien contaminar, com ara insectes o altres microbis.



El procés de la potabilització de l'aigua corrent també fa que desapareguin diferents substàncies tòxiques com ara el plom, el mercuri, els pesticides, els hidrocarburs, etc... Així com també altres caràcters “no desitjables”, que tot i que no tenen impacte sobre la salut humana de manera directa, sí que poden causar molèsties pel que fa al gust o en l'ús domèstic que no sigui de boca, com ara el ferro, el manganès, l'alumini, l'amoni...



Però l'exigència d'Aigües de Barcelona davant la gestió d'aquest recurs tan preuat no acaba aquí. A mesura que han passat els anys, ha anat obrint -i ha de continuar obrint-, noves línies d'investigació i desenvolupament sobre la qualitat de l'aigua, per poder anticipar-se a les tendències legislatives vigents, mantenir-se en línia amb els darrers avenços científics i, fins i tot, poder ser capdavanters en aquest camp a nivell mundial, sent tot un referent de l'R+D en qualitat de l'aigua.



A part dels controls que realitza a diari la companyia d’aigües, els organismes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments també fan controls propis de vigilància sanitària de l’aigua, per tal de comprovar que es compleix amb la legislació vigent i que aquesta també sigui apta per al consum humà i animal.



Definitivament, l'aigua de l'aixeta no només es pot beure, sinó que també és saludable, absolutament segura i d'una gran qualitat.

L'aigua de boca supera més de 500.000 analítiques durant el procés de potabilització Foto: Mariona Batallés





