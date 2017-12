Loteria de Nadal: tot el que cal saber per cobrar i declarar un premi

El pròxim 22 de desembre arriba un dels dies més esperats, on la sort i l'esperança hi tenen paper clau. El divendres que ve, milers de persones estaran enganxades a la televisió mentre se celebra el tradicional Sorteig de Nadal de la Loteria Nacional de l'Estat, que enguany arriba l'endemà de les eleccions a Catalunya.Si ets un dels agraciats en el sorteig, ja saps què has de fer? Com l'has de cobrar? I de declarar? A continuació t'oferim quatre pinzellades sobre els passos que has de seguir per a fer-ho correctament.Encara que sembli obvi, aquest punt és essencial. Per poder percebre els diners del premi, el guanyador haurà de presentar en un punt de venda oficial el bitllet o resguard afortunat, si escau, per als premis superiors a 2.500 euros, o en una entitat financera autoritzada per la Societat Espanyola de Loteries i Apostes de l'Estat.de la Loteria Nacional, però els que igualen o superen aquesta quantitat només es podran canviar per diners en les següents entitats: BBVA, Popular (inclòs Banco Pastor), Bankia, CaixaBank, NCG Banco, EspañaDuero, Sabadell, Cajasur, BMN, Caixa Ontinyent, Cajamar, Caixa Rural, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank i Laboral Kutxa.També, els premis d'una quantitat més elevada es poden cobrar també a través del web oficial de Loteries i Apostes de l'Estat www.loteriasyapuestas.es . Els dècims de loteria premiats en el sorteig de Nadal, com els de la Loteria Nacional de la resta de l'any, es podran cobrar a partir de la tarda del mateix dia 22 si són menors a 2.500 euros, i a partir de l'endemà, i fins a tres mesos després (22 de març), termini en el qual venç la seva validesa, si són superiors a aquesta quantitat. En cas que es posseeixi una participació d'un número premiat, des de Loteria Nacional indiquen que s'ha d'acudir a l'entitat emissora d'aquesta participació per procedir al cobrament del premi.Si es comparteix un número premiat amb 2.500 euros o més, tots els participants s'han d'identificar a l'entitat financera en el moment del cobrament.Els premis superiors a 2.500 euros estan subjectes a un gravamen del 20% sobre la quantitat que superi aquest franja, i en aquest cas, en el moment en què l'entitat financera col·laboradora de Loteries i Apostes de l'Estat procedeix al pagament, ho fa ja sense la quantitat destinada al pagament a la Hisenda Tributària.Els premis obtinguts per la Loteria Nacional no tindran repercussió en la declaració de la renda dels seus beneficiaris, ja que prèviament, mitjançant la deducció establerta per l'entitat financera, l'afortunat ja haurà pagat per aquests impostos. Així i tot, els guanyadors d'aquests premis si han d'indicar la seva obtenció en la pròxima declaració de la renda.

